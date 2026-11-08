Сколько стоят смартфоны Google Pixel на рынке Малика

Стали известны цены на смартфоны Google Pixel на рынке Малика в Ташкенте по состоянию на 8 ноября 2026 года. В список вошли модели от Pixel 8А и Pixel 8 до новой серии Pixel 11. В зависимости от объема памяти и модели, устройства предлагаются по цене от 525 до 1575 долларов.

Цены на смартфоны Google Pixel:

• Pixel 8А, 8/256 GB — 525 долларов

• Pixel 8, 8/256 GB — 575 долларов

• Pixel 9А, 8/128 GB — 575 долларов

• Pixel 9А, 8/256 GB — 625 долларов

• Pixel 9, 12/128 GB — 725 долларов

• Pixel 10А, 8/128 GB — 725 долларов

• Pixel 10А, 8/256 GB — 775 долларов

• Pixel 10, 12/128 GB — 825 долларов

• Pixel 10, 12/256 GB — 875 долларов

• Pixel 10 Pro, 12/128 GB — 925 долларов

• Pixel 10 Pro КсЛ, 16/256 GB — 1080 долларов

• Pixel 11, 12/256 GB — 980 долларов

• Pixel 11 Pro, 16/256 GB — 1330 долларов

• Pixel 11 Pro, 16/512 GB — 1440 долларов

• Pixel 11 Pro КсЛ, 16/256 GB — 1490 долларов

• Pixel 11 Pro Фолд, 16/256 GB — 1575 долларов

Указанные цены основаны на предложениях на рынке Малика в Ташкенте по состоянию на 8 ноября 2026 года.