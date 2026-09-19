В Ташкенте поступил в продажу iPhone 18 Pro Max? Увидев названную цену, вы будете удивлены

·38·Технологии
В Ташкенте поступил в продажу iPhone 18 Pro Max? Увидев названную цену, вы будете удивлены

В социальных сетях распространились сообщения о том, что новые смартфоны iPhone 18 Pro Max уже появились на ташкентском рынке «Малика». По некоторым данным, цена новой модели может достигать 4500 долларов.

Согласно распространяющимся сообщениям, наибольший интерес у покупателей вызывает трендовый смартфон iPhone 18 Pro Max в вишневом цвете.

Однако на данный момент информация о продаже этих смартфонов в Ташкенте и указанных ценах не подтверждена официальными источниками.

Почему цена такая высокая?

В сообщениях из соцсетей говорится, что за некоторые новые устройства запрашивают цену до 4500 долларов. Это может быть не официальная розничная цена, а стоимость, установленная продавцами на самые первые партии устройств.

Пока к распространяющимся сообщениям следует относиться с осторожностью.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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