В Ташкенте поступил в продажу iPhone 18 Pro Max? Увидев названную цену, вы будете удивлены

В социальных сетях распространились сообщения о том, что новые смартфоны iPhone 18 Pro Max уже появились на ташкентском рынке «Малика». По некоторым данным, цена новой модели может достигать 4500 долларов.

Согласно распространяющимся сообщениям, наибольший интерес у покупателей вызывает трендовый смартфон iPhone 18 Pro Max в вишневом цвете.

Однако на данный момент информация о продаже этих смартфонов в Ташкенте и указанных ценах не подтверждена официальными источниками.

Почему цена такая высокая?

В сообщениях из соцсетей говорится, что за некоторые новые устройства запрашивают цену до 4500 долларов. Это может быть не официальная розничная цена, а стоимость, установленная продавцами на самые первые партии устройств.

Пока к распространяющимся сообщениям следует относиться с осторожностью.