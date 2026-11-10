Попытка самоубийства: в Бухаре сотрудники ППС спасли жизнь человеку

В городе Бухаре опасная ситуация, когда жизнь человека висела на волоске, завершилась без трагедии благодаря оперативным и хладнокровным действиям сотрудников органов внутренних дел. 9 ноября в махалле Гулшан города мужчина, вооружившись холодным оружием, пытался покончить с собой, но был спасен инспекторами патрульно-постовой службы (ППС).

Ситуация, решившаяся за секунды: мастерство инспекторов

В дежурную часть поступило экстренное сообщение о том, что в одном из домов махалли гражданин пытается совершить самоубийство с помощью ножа. Прибывшие на место происшествия за считанные минуты сотрудники батальона ППС столкнулись с человеком, находящимся в тяжелом психологическом состоянии. Любое неверное движение или промедление на секунду могло привести к непоправимой трагедии.

Сотрудники, правильно оценив ситуацию, применили сложный тактический прием: им удалось отвлечь внимание гражданина путем диалога, и, как только представилась удобная возможность, они выхватили из его рук холодное оружие — нож.