В Ханке арестован находившийся в розыске автомобиль BYD, принадлежащий должнику

·18·Общество
В Ханке арестован находившийся в розыске автомобиль BYD, принадлежащий должнику

В Ханкинском районе мужчина, управлявший в состоянии опьянения автомобилем марки “КОБАЛТ”, принадлежащим другому гражданину, решением суда был лишён права управления транспортными средствами сроком на 3 (три) года, а также оштрафован на 16.480.000 сумов.

Установлено, что на основании исполнительного листа суда Ханкинского района по уголовным делам исполнительный документ о взыскании с правонарушителя К.А. штрафа в размере 16.480.000 сумов в доход республиканского бюджета поступил в производство Ханкинского районного отдела Бюро, после чего были начаты исполнительные действия.

Несмотря на то, что правонарушитель К.А. неоднократно предупреждался о необходимости уплаты суммы штрафа, указанной в решении суда, он не сделал соответствующих выводов и добровольно не выплатил установленную сумму.

В результате исполнительных действий, проведённых государственным исполнителем С.Сапаев, и розыскных мероприятий, осуществлённых сотрудниками отдела розыска управления, было обнаружено транспортное средство марки BYD СОНГ PLUS, принадлежащее правонарушителю К.А., после чего оно было помещено на штрафную стоянку.

В настоящее время принимаются меры по оценке транспортного средства независимой оценочной организацией и после завершения оценочных работ его выставят на электронные онлайн-аукционные торги.

Средства, вырученные от аукциона, будут направлены на погашение суммы штрафа должника.

ХонкаBYDBYD SONG PLUSCOBALT
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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