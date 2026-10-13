Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 13 октября

По состоянию на 13 октября 2026 года обновились цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в зависимости от объема памяти и расцветок. Устройства предлагаются в вариантах еСИМ+еСИМ, а также СИМ+еСИМ.

Модели iPhone 18 Pro в версии еСИМ+еСИМ с 256 ГБ памяти в цветах Силвер, Глакиер, Блак и Бургундй продаются по 1579 долларов. Версия Бургундй предлагается по акционной цене.

Цена iPhone 18 Pro с 512 ГБ памяти снизилась до 1849 долларов, а версия на 1 TB стоит 2899 долларов.

Модель iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ в цвете Блак доступна по акционной цене 1699 долларов. Версия Силвер предлагается за 1749 долларов, Глакиер — за 1729 долларов и Бургундй — за 1789 долларов.

Версии Pro Max с 512 ГБ памяти в цветах Блак, Силвер и Глакиер продаются по 2019 долларов, а модель Бургундй — по 2149 долларов. Цена версии с 1 TB памяти составляет 2699 долларов.

iPhone 18 Pro типа СИМ+еСИМ на 256 ГБ в цвете Силвер предлагается за 1579 долларов, в цветах Глакиер, Блак и Бургундй — по 1589 долларов. Версия на 512 ГБ стоит 1899 долларов, модель на 1 TB — 2799 долларов.

Версии iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ в цветах Глакиер и Блак продаются по 1879 долларов, Силвер — за 1799 долларов и Бургундй — за 1829 долларов. Модель Блак представлена по акционной цене.

Каждая из версий Pro Max с 512 ГБ памяти в цветах Блак, Силвер, Бургундй и Глакиер предлагается по 2249 долларов.

Модель iPhone 18 Pro Max на 1 TB в версии СИМ+еСИМ в цвете Блак стоит 2699 долларов. Версии на 1 TB в цветах Бургундй, Глакиер и Силвер продаются по 2999 долларов каждая.

Цены могут меняться ежедневно. Приведенные данные актуальны на 13 октября 2026 года.