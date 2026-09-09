Водитель BYD, не услышавший скорую из-за громкой музыки, поплатился за это

В Ташкенте приняли меры в отношении водителя автомобиля BYD Song Plus, который не уступил дорогу машине скорой помощи с включенными сиреной и проблесковыми маячками.

По данным УБДД ГУВД города Ташкента, сотрудники безопасности дорожного движения установили личность водителя и провели с ним беседу.

Водитель пояснил, что из-за закрытых окон и громкой музыки в салоне он не услышал сирену скорой помощи.

По данному факту в отношении водителя был составлен административный протокол. Автомобиль BYD Song Plus помещен на временную штрафстоянку.

Специалисты призывают водителей своевременно уступать дорогу спецтранспорту с включенными звуковыми и световыми сигналами.