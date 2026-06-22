Кредитный долг обошелся дорого: найден и арестован автомобиль должника

На основании исполнительного листа Андижанского межрайонного гражданского суда от 09.02.2026 года было определено взыскание кредитной задолженности в размере 48,8 млн с гражданина А.О. в пользу филиала АКБ «Микрокредитбанк» в Андижане.

Однако в срок, предоставленный должнику для добровольного погашения задолженности, обязательства выполнены не были.

После этого сотрудниками управления Бюро принудительного исполнения по Андижанской области в установленном законом порядке были предприняты меры по принудительному исполнению, и в отношении принадлежащего должнику автотранспортного средства марки «HAVAL» М6 был объявлен розыск.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение транспортного средства, которое было арестовано в установленном законом порядке.

Данная мера была применена в целях обеспечения исполнения судебного документа, а также защиты законных прав и интересов взыскателя. Если бы задолженность была полностью погашена должником, ограничения и розыск в отношении его автотранспорта были бы отменены в предусмотренном законодательством порядке, что значительно облегчило бы его положение.

Бюро принудительного исполнения призывает граждан своевременно выполнять кредитные и иные финансовые обязательства. Ведь каждое невыполненное обязательство может привести к имущественным ограничениям и другим правовым последствиям.