ЕС объявил об ограничениях на облачные сервисы США и проекте Чипс Акт 2.0

Европейская комиссия представила пакет новых инициатив, направленных на снижение технологической зависимости Европейского союза от США и Китая. Предложения включают поддержку производителей микрочипов, развитие сети частных облачных сервисов, а также новые требования к хранению и обработке критически важных данных. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа не может оставаться зависимой от других стран в области технологий, обеспечивающих работу больниц, энергосетей и государственных служб. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Одним из ключевых элементов нового пакета является законопроект Cloud анд AI Девелопмент Акт (КАДА). Этот документ призван снизить риски зависимости от иностранных поставщиков облачной инфраструктуры. Для этого предлагается создать общеевропейскую систему требований к уровню технологического суверенитета облачных платформ, работающих с конфиденциальными данными государственных организаций. По словам вице-президента Комиссии Хенны Вирккунен, Брюссель не хочет, чтобы у иностранных компаний была возможность отключать критическую инфраструктуру.

Из-за американского закона Cloud Акт достижение максимального уровня суверенитета для компаний США в Европе ожидается затруднительным. Этот закон предоставляет правоохранительным органам США право запрашивать данные независимо от места их хранения. Поэтому ЕС стремится обеспечить хранение наиболее чувствительных данных именно на территории Европы. Теперь будет проверяться не только местонахождение данных, но и структура собственности компаний, а также их защищенность от влияния иностранных законов.

Вторая крупная инициатива — проект Чипс Акт 2.0, направленный на развитие полупроводниковой отрасли региона. Новая версия программы фокусируется на снижении внешней зависимости в проектировании и производстве полупроводников, а также уделяет внимание технологиям нового поколения, необходимым для систем искусственного интеллекта. Европейская комиссия объявила приоритетной задачей строительство высокотехнологичных фабрик на территории Союза для производства самых современных микрочипов и чипов для платформ ИИ.