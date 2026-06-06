КАТЛ разрабатывает литий-воздушные аккумуляторы с плотностью энергии 12 000 Вт·ч/кг

·160·Технологии
КАТЛ разрабатывает литий-воздушные аккумуляторы с плотностью энергии 12 000 Вт·ч/кг

Ву Кай, главный научный сотрудник компании КАТЛ и академик Китайской инженерной академии, представил стратегическое направление компании в области литий-воздушных батарей. Это первый случай, когда КАТЛ открыто объявила эту технологию путем будущего развития и ключевым элементом конкуренции на рынке аккумуляторов следующего поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В отличие от традиционных литий-ионных батарей, в литий-воздушных аккумуляторах вместо тяжелых металлов, таких как никель, кобальт и марганец, в качестве анода используется металлический литий, а в качестве катода — кислород из воздуха. Такая конструкция значительно снижает вес, поэтому их называют «дышащими батареями».

Теоретическая плотность энергии литий-воздушных аккумуляторов достигает 12 000 Вт·ч/кг, что приближается к энергоемкости бензина (около 13 000 Вт·ч/кг). Современные лабораторные прототипы достигли показателя 1200 Вт·ч/кг, что в четыре раза выше обычных литий-ионных батарей и в два раза выше ожидаемых твердотельных (солид-стате) аккумуляторов.

Успешная коммерциализация этой технологии может сделать нормой пробег электромобилей более 1600 км на одном заряде. В 2024 году исследователи из Университета Иллинойса и Аргоннской национальной лаборатории продемонстрировали прототип, выдерживающий более 700 циклов в воздушной среде.

По мнению экспертов, литий-воздушная технология будет готова к массовому использованию после 2030 года. Ожидается, что она произведет настоящую революцию не только в сфере легковых автомобилей, но и в области электрических самолетов дальнего следования и грузового транспорта.

CATLАккумуляторТехнологияЭлектромобильИнновация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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