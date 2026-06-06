Starlink подключил школы в отдаленных районах Боливии к интернету

В рамках проекта Starlink более 1000 учащихся и преподавателей в школах 14 удаленных районов Боливии получили доступ к высокоскоростному спутниковому интернету. Теперь эти учебные заведения могут напрямую пользоваться мировыми образовательными ресурсами. На страницах Илона Маска и SpaceX были опубликованы фотографии, запечатлевшие этот процесс. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ранее эти школы были полностью отрезаны от цифрового мира из-за сложного рельефа и отсутствия инфраструктуры. Сегодня стабильная связь, предоставляемая Starlink, способствует развитию цифровых навыков учащихся и повышению уровня грамотности. Подобные проекты кардинально меняют качество образования в труднодоступных местах.

В настоящее время на орбите Земли функционирует более 10 000 спутников Starlink. Услугами пользуются более 12 миллионов абонентов в 160 странах мира. Кроме того, в 2026 году запланирован запуск нового поколения спутников В3 с помощью ракеты Starship.

Система Starlink, созданная SpaceX, обеспечивает широкополосный доступ в интернет в местах, где нет обычного кабеля или мобильной связи. Компания также активно сотрудничает с правоохранительными органами по выявлению и отключению терминалов, используемых в незаконной деятельности. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время Starlink получит право участвовать в аукционах на мобильный спутниковый спектр в Европе.