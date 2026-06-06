Сколько стоит приготовить килограмм плова в регионах Узбекистана?

·69·Узбекистан
Сколько стоит приготовить килограмм плова в регионах Узбекистана?

Наверняка не найдется соотечественника, который не любил бы плов — национальную гордость узбекского народа, украшение наших дастарханов и царское блюдо. Однако во сколько нам обходится приготовление вкусного и ароматного плова в домашних условиях, в кругу семьи? В каком уголке нашей страны готовить плов дешевле, а в каком регионе немного дороже?

На эти вкусные вопросы ответили официальные аналитические данные, опубликованные Агентством по статистике при по итогам мая 2026 года . Специалисты изучили цены на продукты питания на рынках нашей страны и рассчитали затраты на приготовление 1 кг плова в разрезе регионов.

Где плов самый доступный, а где самый дорогой?

Согласно статистическим данным, регионом, где в мае потребовалось наименьшее количество средств на ингредиенты для плова, стала Республика Каракалпакстан. Самые высокие затраты традиционно приходятся на столицу и Ферганскую долину:

  • Самые дешевые продукты — в Каракалпакстане: Здесь необходимые ингредиенты для одного килограмма плова можно приобрести за 103 557 сумов .

  • Самые высокие затраты — в городе Ташкенте: Из-за цен на столичных рынках показатель здесь составил 125 126 сумов . Ферганская область также с показателем 122 884 сума вошла в тройку лидеров.

Полная стоимость приготовления 1 кг плова (в разрезе регионов)

Размер затрат на приготовление одного килограмма нашего национального блюда во всех областях страны подробно отражен в следующей таблице:

Название региона

Общая стоимость ингредиентов (май 2026 года)

город Ташкент

125 126 сумов

Ферганская область

122 884 сума

Самаркандская область

119 998 сумов

Ташкентская область

119 694 сума

Сурхандарьинская область

117 800 сумов

Кашкадарьинская область

117 746 сумов

Навоийская область

116 889 сумов

Джизакская область

115 970 сумов

Наманганская область

115 801 сум

Бухарская область

115 466 сумов

Хорезмская область

114 394 сума

Андижанская область

113 198 сумов

Сырдарьинская область

111 471 сум

Республика Каракалпакстан

103 557 сумов

Что нужно для настоящего узбекского плова? (Рецепт и нормы)

Статистики не взяли эти расчеты с потолка. В их основе лежит следующий стандартный набор сырья, необходимого для получения 1 килограмма готового плова:

  • Говядина – 700 г

  • Рис – 1 кг

  • Морковь (желтая или красная) – 1 кг

  • Лук – 300 г

  • Подсолнечное масло – 0,3 л

  • Нут – 100 г

  • Зира – 10 г

  • Поваренная соль – 20 г

Комментарий Замин: Не следует забывать о важном аспекте: приведенные выше цифры не означают цены на готовые порции плова, продаваемые в заведениях общественного питания, столовых или чайханах. Это лишь чистые затраты на покупку сырья на рынке и приготовление плова дома. Конечно, у каждого оазиса и долины есть свои секреты приготовления плова и дополнительные ингредиенты (казы, перепелиные яйца, изюм). В любом случае, пусть наше национальное блюдо не сходит с наших дастарханов, а ваш плов будет целебным!

Следите за изменениями цен на рынках нашей страны, интересными экономическими обзорами и самой полезной информацией о нашей повседневной жизни вместе с нами на страницах Замин!

УзбекистанКаракалпакстанТашкентФерганская долинаСамаркандская область
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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