Сколько стоит приготовить килограмм плова в регионах Узбекистана?

Наверняка не найдется соотечественника, который не любил бы плов — национальную гордость узбекского народа, украшение наших дастарханов и царское блюдо. Однако во сколько нам обходится приготовление вкусного и ароматного плова в домашних условиях, в кругу семьи? В каком уголке нашей страны готовить плов дешевле, а в каком регионе немного дороже?

На эти вкусные вопросы ответили официальные аналитические данные, опубликованные Агентством по статистике при по итогам мая 2026 года . Специалисты изучили цены на продукты питания на рынках нашей страны и рассчитали затраты на приготовление 1 кг плова в разрезе регионов.

Где плов самый доступный, а где самый дорогой?

Согласно статистическим данным, регионом, где в мае потребовалось наименьшее количество средств на ингредиенты для плова, стала Республика Каракалпакстан. Самые высокие затраты традиционно приходятся на столицу и Ферганскую долину:

Самые дешевые продукты — в Каракалпакстане: Здесь необходимые ингредиенты для одного килограмма плова можно приобрести за 103 557 сумов .

Самые высокие затраты — в городе Ташкенте: Из-за цен на столичных рынках показатель здесь составил 125 126 сумов . Ферганская область также с показателем 122 884 сума вошла в тройку лидеров.

Полная стоимость приготовления 1 кг плова (в разрезе регионов)

Размер затрат на приготовление одного килограмма нашего национального блюда во всех областях страны подробно отражен в следующей таблице:

Название региона Общая стоимость ингредиентов (май 2026 года) город Ташкент 125 126 сумов Ферганская область 122 884 сума Самаркандская область 119 998 сумов Ташкентская область 119 694 сума Сурхандарьинская область 117 800 сумов Кашкадарьинская область 117 746 сумов Навоийская область 116 889 сумов Джизакская область 115 970 сумов Наманганская область 115 801 сум Бухарская область 115 466 сумов Хорезмская область 114 394 сума Андижанская область 113 198 сумов Сырдарьинская область 111 471 сум Республика Каракалпакстан 103 557 сумов

Что нужно для настоящего узбекского плова? (Рецепт и нормы)

Статистики не взяли эти расчеты с потолка. В их основе лежит следующий стандартный набор сырья, необходимого для получения 1 килограмма готового плова:

Говядина – 700 г

Рис – 1 кг

Морковь (желтая или красная) – 1 кг

Лук – 300 г

Подсолнечное масло – 0,3 л

Нут – 100 г

Зира – 10 г

Поваренная соль – 20 г

Комментарий Замин: Не следует забывать о важном аспекте: приведенные выше цифры не означают цены на готовые порции плова, продаваемые в заведениях общественного питания, столовых или чайханах. Это лишь чистые затраты на покупку сырья на рынке и приготовление плова дома. Конечно, у каждого оазиса и долины есть свои секреты приготовления плова и дополнительные ингредиенты (казы, перепелиные яйца, изюм). В любом случае, пусть наше национальное блюдо не сходит с наших дастарханов, а ваш плов будет целебным!

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