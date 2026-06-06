Растет число туристов из Узбекистана, посещающих Египет

В первые четыре месяца 2026 года Египет остается одним из самых популярных туристических направлений для граждан Узбекистана. По данным Государственного комитета по статистике, в январе–апреле 15 823 гражданина Узбекистана посетили Египет с различными целями.

Эти цифры свидетельствуют о стабильном интересе к Египту. Теплый климат, побережье Красного моря, древние исторические памятники, комфортные курорты и относительно доступные турпакеты делают эту страну привлекательным направлением для узбекистанцев.

Согласно данным, основная часть граждан, посетивших Египет, отправилась туда с туристическими целями. В частности, 15 003 гражданина Узбекистана совершили поездку в эту страну именно для отдыха и туризма. Это составляет наибольшую долю от общего показателя.

Египет уже много лет известен как страна, сочетающая пляжный отдых и исторический туризм. Курортные города, такие как Шарм-эш-Шейх и Хургада, хорошо известны среди туристов из Узбекистана. Кроме того, путешественников привлекают исторические места в Каире, пирамиды Гизы и окрестности реки Нил.

По статистике, 711 граждан посетили Египет с целью навестить родственников. Это также указывает на наличие личных связей, семейных отношений и социальных контактов, сформированных по различным причинам между двумя странами.

Кроме того, 100 граждан Узбекистана отправились в Египет для лечения. Медицинские услуги в Египте могут рассматриваться иностранцами как удобный вариант в некоторых направлениях. Хотя количество таких поездок невелико, это свидетельствует о наличии медицинского туризма.

Кроме того, 5 граждан отправились в Египет в служебную командировку, а 4 гражданина — с целью обучения. Хотя эти показатели относительно невелики, они означают, что поездки в страну не ограничиваются только отдыхом.

Распределение по целям поездок следующее:

туризм — 15 003 человека;

посещение родственников — 711 человек;

лечение — 100 человек;

служебная командировка — 5 человек;

обучение — 4 человека.

Можно сделать вывод, что абсолютное большинство узбекистанцев, посетивших Египет, составляют туристы. Это указывает на высокий спрос на услуги туристических компаний, авиаперелеты и пакеты для отдыха. Особенно в зимние и весенние месяцы желание посетить теплые страны становится удобным выбором для многих.

Интерес к зарубежному туризму среди узбекистанцев растет с каждым годом. Египет занимает особое место в этом направлении благодаря сочетанию цены, климата, сервиса и возможностей для отдыха.

В целом, тот факт, что более 15 тысяч узбекистанцев посетили Египет в январе–апреле 2026 года, свидетельствует об укреплении позиций этой страны на туристическом рынке. Если эта тенденция сохранится, количество узбекистанцев, приезжающих в Египет, может еще больше увеличиться к концу года.