Опубликована плотность населения по регионам Узбекистана

Демография нашей страны и темпы роста численности населения всегда были одной из самых интересных и важных тем для многих. В каких уголках нашей родины люди живут наиболее скученно и плотно, а в каких регионах простор и свобода достигают высокого уровня? На эти вопросы дали четкий и лаконичный ответ последние официальные данные, представленные Агентством по статистике.

Согласно статистическому анализу, по состоянию на 1 апреля 2026 года в среднем на каждый квадратный километр ($1 \текст{ км}^2$) суши в Республике Узбекистан приходится 85,5 гражданина . Этот показатель из года в год свидетельствует о продолжающемся демографическом подъеме в нашей стране.

Рекорд столицы и густонаселенные уголки долины

При изучении общей статистики в разрезе регионов, как и ожидалось, самая высокая плотность пришлась на нашу столицу — город Ташкент. Также лидирующие позиции по плотности населения заняли области Ферганской долины:

Абсолютный лидер — город Ташкент: Благодаря очень высокому уровню урбанизации в столице, на площади $1 \текст{ км}^2$ проживает целых 7 352,4 человека . Это еще раз подтверждает статус крупнейшего и самого густонаселенного мегаполиса в нашей стране.

Андижан и Фергана впереди: Несмотря на то, что Андижанская область имеет самую маленькую площадь среди регионов, но при этом многочисленное население, показатель составляет 821,4 человека, а в Ферганской области — 627,8 человека . Наманганская область с показателем 430,9 человека замкнула сильную четверку.

Полная демографическая карта регионов Узбекистана

Вы можете подробно узнать, как выглядит плотность распределения населения во всех регионах нашей страны, благодаря следующей специальной интегрированной таблице:

Название региона Средняя численность населения на 1 км2 Демографический статус город Ташкент 7 352,4 человека Очень высокая плотность (Рекорд) Андижанская область 821,4 человека Самый высокий показатель среди областей Ферганская область 627,8 человека Высокий уровень плотности Наманганская область 430,9 человека Крупный демографический центр долины Хорезмская область 341,2 человека Самая высокая плотность в оазисе Самаркандская область 262,1 человека Стабильный и растущий регион Сырдарьинская область 222,1 человека Средний показатель Ташкентская область 209,6 человека Активная зона вокруг столицы Сурхандарьинская область 150,5 человека Естественный прирост южного оазиса Кашкадарьинская область 130,6 человека Обширная территория и умеренная система Джизакская область 74,3 человека Развивающийся регион в последние годы Бухарская область 50,5 человека Широкие степи исторического оазиса Республика Каракалпакстан 12,4 человека Обширная территория, умеренная плотность Навоийская область 10,2 человека Самая обширная территория и самая низкая плотность

Комментарий Замин: Как видно из статистических данных, распределение населения в нашей стране напрямую зависит от географического положения и климатических условий. В Навоийской области и Каракалпакстане, где пустынные и степные районы занимают большие площади, население расселено очень широко и свободно, тогда как в развитой в плане водных ресурсов и производства Ферганской долине и Ташкенте люди живут очень плотно. Это, в свою очередь, указывает на необходимость учета этой плотности при строительстве нового жилья и развитии инфраструктуры. Желаем изобилия, благодати и спокойствия каждому уголку нашей страны!

Следите за самыми интересными статистическими данными о жизни нашей страны, отчетами официальных агентств и актуальными новостями каждый день вместе с нами на страницах Замин!