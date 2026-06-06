Неймар вернется к тренировкам со сборной Бразилии на следующей неделе

·129·Спорт
Неймар вернется к тренировкам со сборной Бразилии на следующей неделе

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти выразил уверенность в том, что получивший травму Неймар сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года. Итальянский специалист подтвердил, что процесс восстановления 34-летнего нападающего идет положительно и после медицинского обследования в понедельник он может присоединиться к общим тренировкам группы. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В преддверии товарищеского матча против Египта, который состоится в субботу, Анчелотти сообщил об изменениях в составе. Хотя возвращение Неймара стало большой мотивацией для команды, центральный защитник Габриэл Магальяйнш пропустит предстоящую игру из-за усталости после финала Лиги чемпионов. Также стало известно, что левый защитник Дуглас Сантос выйдет в стартовом составе, а вратарь Вевертон присоединится к игре во втором тайме.

Тренер так прокомментировал состояние Неймара: «Его ситуация очень ясна. Неймар сейчас проделывает отличную индивидуальную работу. После выходных он пройдет МРТ, и если все будет в порядке, то на следующей неделе начнет тренировки с командой». Это стало одной из самых важных новостей для Бразилии перед турниром.

Анчелотти также подчеркнул, что в матче против Египта планирует провести тактические эксперименты. Он хочет немного отойти от традиционной схемы с четырьмя нападающими и проверить таких футболистов, как Лукас Пакета и Игор Тиаго. По словам тренера, эта игра — последняя возможность рассмотреть новые варианты, так как после начала официального турнира времени на эксперименты не будет.

Сборная Бразилии проведет свой первый матч на групповом этапе чемпионата мира 13 июня против Марокко. Учитывая, что следующим соперником будет Гаити, пятикратные чемпионы мира считаются главными фаворитами на выход из группы. Это создает удобную возможность для Неймара восстановить свою лучшую спортивную форму к стадии плей-офф.

НеймарБразилияКарло АнчелоттиЧемпионат МираФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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