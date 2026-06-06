5 узбекских тхэквондистов выступят на Гран-при Рима

Мы снова ждем высоких побед от наших мастеровитых спортсменов, достойно защищающих честь Родины на международной арене. В эти дни в столице Италии проходит престижный Гран-при Рима по тхэквондо ВТ, который вступил в горячую фазу. Сегодня в рамках второго дня соревнований пятеро перспективных и сильных представителей национальной сборной Узбекистана выйдут на ковер в ответственных поединках.

Согласно официальной информации, предоставленной пресс-службой Национального олимпийского комитета Узбекистана (НОК), соперники наших соотечественников в первом круге представляют собой серьезных и опытных спортсменов.

Наши соотечественники и их соперники в первом круге

В сегодняшних напряженных и бескомпромиссных схватках наши представители встретятся со следующими соперниками:

Весовая категория свыше 67 кг: Лидер нашей сборной, опытная Светлана Осипова начинает свой путь. Ее первым соперником станет победитель встречи между Руби Макки (Великобритания) и Да Бин Сон (Республика Корея).

Весовая категория до 68 кг: Наш талантливый тхэквондист Диёрбек Тўхлибоев сразится с представителем хозяев Людовико Юрларо (Италия), а другой наш соотечественник, выступающий в той же весовой категории, Нажмиддин Касимходжаев проведет поединок против Матеуша Крановского (Польша).

Весовая категория свыше 80 кг (Битва богатырей): Среди тяжеловесов также двое наших соотечественников будут бороться за золотые медали. Марат Мавлонов постарается преодолеть барьер в лице Эльтаджа Гафарова (Азербайджан) на первом этапе, тогда как Ёдгорбек Жўрабоев выйдет на ковер в сложном поединке против Джонатана Хили (США).

Расклад сил на Гран-при Рима

Участие наших представителей в сегодняшних схватках и их весовые категории четко указаны в следующей таблице:

ФИО спортсмена Весовая категория Соперник и представляемая страна Светлана Осипова свыше 67 кг Руби Макки / Да Бин Сон Диёрбек Тўхлибоев до 68 кг Людовико Юрларо Нажмиддин Касимходжаев до 68 кг Матеуш Крановский Марат Мавлонов свыше 80 кг Эльтадж Гафаров Ёдгорбек Жўрабоев свыше 80 кг Джонатан Хили

Комментарий Замин: Гран-при Рима — одно из самых сложных соревнований, где собираются лучшие тхэквондисты мира. Особенно показательно наличие в числе соперников представителей хозяйки Италии, Южной Кореи и США, что свидетельствует о высокой интенсивности боев. Однако узбекская школа тхэквондо уже заявила о себе на мировом уровне. Физическая и тактическая подготовка наших соотечественников вселяет в нас большие надежды. Верим, что после сегодняшних схваток флаг нашей Родины высоко поднимется в небе Рима в честь победы. Пусть удача сопутствует нашим отважным юношам и стойким девушкам!

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