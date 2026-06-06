Google строит виртуальную электростанцию для центров обработки данных с ИИ

·54·Технологии
Google строит виртуальную электростанцию для центров обработки данных с ИИ

Компания Google подписала соглашение с компанией Волтус о создании виртуальной электростанции (ВЭС) в крупнейшей энергосистеме США. Этот проект призван обеспечить дополнительные энергомощности для центров обработки данных компании без строительства новых электростанций или линий электропередачи. Виртуальная станция объединяет распределенные ресурсы, такие как электромобили, домашние аккумуляторы и «умные» термостаты, в единую сеть. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Принцип работы системы заключается в том, что в периоды пиковых нагрузок в энергосистеме потребление подключенных устройств временно снижается или используется накопленная в них энергия. Владельцы устройств получают денежное вознаграждение за участие в этом процессе, а финансирование программы берет на себя Google. Высвободившиеся дополнительные мощности направляются на поддержку работы центров обработки данных в регионе.

Этот шаг является эффективным способом решения энергетических проблем, связанных с резким ростом вычислительных мощностей искусственного интеллекта. Согласно исследованию Университета Дьюка, если центры обработки данных согласятся снижать потребление всего на 40 часов в год, энергосистема США сможет подключить новые объекты мощностью до 100 гигаватт без дополнительной инфраструктуры.

Соглашение между Google и Волтус будет реализовано в энергосистеме ПДжМ — крупнейшей сети, обслуживающей восточное побережье США. В рамках проекта Волтус планирует ежегодно объединять до 100 мегаватт распределенных энергоресурсов. Полный запуск системы запланирован на 2027 год.

GoogleVoltusИскусственный ИнтеллектЭнергетикаВиртуальная Электростанция
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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