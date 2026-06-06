Арне Слот отклонил предложение клуба «Фулхэм»

·78·Спорт
Арне Слот отклонил предложение клуба «Фулхэм»

В европейском футболе не только трансферы, но и ротация тренеров превращаются в настоящую «игру престолов». Недавно освободившийся от должности главного тренера гранда «Ливерпуль» известный нидерландский специалист Арне Слот быстро нашел новое место работы на Туманном Альбионе. Однако опытный тренер не спешит возвращаться на зеленое поле.

По сообщениям инсайдеров, нидерландский специалист категорически отказался даже обсуждать условия будущего сотрудничества с лондонским клубом «Фулхэм», который призывал его в свои ряды.

Не любящий суеты Слот и отвергнутый план лондонцев

Согласно данным, Арне Слот намерен сделать следующий шаг в своей тренерской карьере с крайней осторожностью и взвешенностью, тщательно обдумывая каждую деталь.

«Он не счел вариант, предложенный лондонским клубом, проектом, соответствующим его высоким амбициям, и предпочел сделать небольшой перерыв в карьере».

В настоящее время руководство «Фулхэма» оказалось в очень неудобном положении. Поскольку нынешний главный тренер, который, как ожидается, скоро покинет команду, Марку Силва уже начаты срочные поиски достойной кандидатуры на его место.

Цепная рокировка тренеров по всей Европе

Самое интересное заключается в том, что отказ Слота создает почву для масштабных цепных изменений, охватывающих несколько крупных клубов Европы. В таблице ниже можно наглядно увидеть эту сложную тренерскую рокировку:

Тренер

Текущий/Бывший клуб

Ожидаемый новый клуб

Причина рокировки / Кто придет на замену?

Арне Слот

«Ливерпуль»

«Фулхэм» (Отказался)

Не хочет спешить, желает ждать более крупный проект.

Марку Силва

«Фулхэм»

«Бенфика» (Португалия)

Займет место, освобождающееся после Жозе Моуринью.

Жозе Моуринью

«Бенфика»

«Реал Мадрид»

В ближайшее время возьмет управление «Королевским клубом» в свои руки.

Эта цепная система показывает, насколько активно функционирует рынок тренеров в спортивном мире. Пока Марку Силва готовится перейти в лиссабонский гранд, отказ «Фулхэма» от Слота разрушил планы лондонцев.

Комментарий к ситуации: Решение Арне Слота не переходить в «Фулхэм» понятно. После давления и высокого уровня в топ-клубе вроде «Ливерпуля», работа в середняке АПЛ могла показаться ему психологическим шагом назад. Однако самое громкое событие здесь — возвращение Жозе Моуринью к управлению «Реал Мадрид»! Эти цепные перестановки в ближайшие дни запустят большие потрясения в европейском футболе.

Следите за самой горячей тренерской рокировкой на европейских полях, скрытыми соглашениями вокруг «Реала» и «Ливерпуля», а также самыми эксклюзивными инсайдами спортивного мира вместе с нами на страницах Замин!

Арне СлотФулхэмЛиверпульМарку СилваЖозе Моуриньо
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Мирра Андреева поздравила саму себя после победы на «Ролан Гаррос»Мирра Андреева поздравила саму себя после победы на «Ролан Гаррос»Сегодня, 19:21Капелло назвал имя нового главного тренера сборной ИталииКапелло назвал имя нового главного тренера сборной ИталииВчера, 18:53Мирра Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос-2026»!Мирра Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос-2026»!Вчера, 16:52Серия А объявила официальное расписание матчей на новый сезонСерия А объявила официальное расписание матчей на новый сезонВчера, 16:44Сборная Бельгии разгромила Тунис со счетом 5:0Сборная Бельгии разгромила Тунис со счетом 5:0Вчера, 16:27Боец UFC Шавкат Рахмонов помирился с супругойБоец UFC Шавкат Рахмонов помирился с супругойВчера, 15:31
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»