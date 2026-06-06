Европейский союз защищает ключевые цифровые сервисы от иностранного влияния

Европейская комиссия представила новые предложения, направленные на укрепление технологического суверенитета Европейского союза. Основная цель инициативы — снижение зависимости от иностранных поставщиков в области облачных сервисов, искусственного интеллекта и полупроводников. По словам вице-президента Еврокомиссии Хенны Вирккунен, союз должен быть защищен от риска отключения жизненно важных цифровых систем иностранными государствами или компаниями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данные меры в первую очередь касаются облачной инфраструктуры, используемой государственными службами, правоохранительными органами и системами обороны. В Брюсселе растет обеспокоенность по поводу принятого в США в 2018 году закона Cloud Акт. Этот документ позволяет федеральным органам США получать доступ к данным, хранящимся американскими компаниями даже за пределами страны, что противоречит европейским требованиям к защите данных.

Согласно новым предложениям, страны Европейского союза обязаны оценивать риски поставщиков облачных услуг, используемых в таких ключевых сферах, как оборона, уголовное правосудие и пограничный контроль. Если поставщик будет признан источником угрозы, государственные органы могут быть обязаны перейти на альтернативную платформу. Кроме того, иностранные провайдеры должны будут доказать, что не передают данные европейских пользователей своим правительствам.

Эти меры могут еще больше усложнить отношения между Европейским союзом и администрацией Дональда Трампа. Ассоциация Компутер анд Коммуникатионс Индустрй Ассокиатион, включающая таких гигантов, как Amazon и Google, уже предупредила, что эти ограничения могут привести к закрытию европейского рынка для международных поставщиков. По мнению экспертов, в ближайшие месяцы крупные технологические компании усилят лоббистскую деятельность для защиты своих интересов.