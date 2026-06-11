ФИФА планирует внедрить революционные правила против затяжки времени

В то время как в Северной Америке продолжаются жаркие и напряженные матчи чемпионата мира 2026 года, а наша национальная сборная готовится начать свой исторический путь, Международная федерация футбола (ФИФА) готовит глобальные нововведения, направленные на повышение зрелищности игры миллионов. Против одной из самых болезненных проблем, вызывающих справедливое недовольство болельщиков во время футбольных матчей — затяжки времени и искусственного снижения темпа игры — будут приняты жесткие меры. Авторитетное и популярное испанское издание «Эл Мундо» сообщает, что организация под руководством Джанни Инфантино планирует в ближайшее время внедрить ряд революционных правил, которые кардинально изменят футбольный мир.

Инсайдеры раскрывают, что новые правила призваны не только увеличить чистое игровое время, но и обеспечить динамику и интенсивность на поле. В рамках данного проекта ожидаются следующие важные изменения:

Строгое ограничение в «5 секунд» для вратарей и ввода мяча из аута

Отныне вратарям команд, ведущих в счете, будет строго запрещено «красть» секунды при вводе мяча в игру. Если голкипер при вводе мяча от ворот (после гола или когда мяч покинул поле) тратит более пяти секунд судья остановит игру и неожиданно назначит в пользу соперника угловой удар Это, несомненно, станет серьезным предупреждением для вратарей.

Аналогичный строгий и оперативный порядок будет действовать и при вводе мяча из аута (боковой линии). Если футболист, взявший мяч в руки, не сможет ввести его в игру в течение установленного пятисекундного лимита, право на выполнение аута автоматически перейдет к представителям команды соперника. Эти правила заставят футболистов действовать на поле очень быстро и бдительно.

Минутное ограничение против «симуляции травм»

Еще одна ситуация, которая больше всего раздражает футбольных болельщиков — это когда игроки ложатся на газон в концовках матчей, чтобы потянуть время. ФИФА нашла чрезвычайно разумное и справедливое решение этой проблемы. Согласно новому правилу, если судья вынужден остановить игру из-за повреждения (травмы) какого-либо футболиста, этот игрок после получения медицинской помощи обязан покинуть поле.

Самое главное — он должен оставаться минимум одну минуту за пределами поля. Только после истечения этого обязательного срока, с разрешения главного арбитра, футболист сможет вернуться на зеленый газон и продолжить участие в матче. Это правило восстанавливает справедливость, наказывая игроков, которые искусственно симулируют травмы, и обеспечивая их команде игру в меньшинстве в течение одной минуты.

По мнению аналитиков, эти правила станут одними из крупнейших реформ в истории футбола и гарантируют, что матчи будут более интенсивными, богатыми на голы и, самое главное, зрелищными. Посмотрим, с какого турнира ФИФА официально введет эти революционные изменения.

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