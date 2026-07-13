Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов

·1·Спорт
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов

Эпоха Хосепа Гвардиолы завершилась, и на «Этихад» начали действовать новые правила. Руководство «Манчестер Сити» в этот вторник организует своеобразный показательный матч (showcase match), полностью посвященный трансферам и арендным соглашениям. В нем около 25 футболистов клуба должны будут продемонстрировать свое мастерство перед скаутами клубов Чемпионшипа и Европы.

Zamin.uz собрал информацию о грядущих революционных переменах в стане «горожан» и самых свежих трансферных новостях.

Революционная показательная игра: Кто на просмотре?

Как сообщает известный инсайдер Алан Никсон, подобные шоу-матчи становятся все более популярными в европейском футболе. С помощью этой инициативы «Манчестер Сити» хочет ускорить трансферные процессы, демонстрируя воспитанников своей академии, игроков, вернувшихся из аренды, и тех, кто не проходит в основной состав.

Основные таланты, которые, как ожидается, выйдут на поле во вторник:

  • Дивайн Мукаса – провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды в «Лестере» и успел принять участие в 6 матчах основной команды «Сити».

  • Джейден и Рейган Хески – талантливые сыновья бывшей звезды сборной Англии Эмила Хески.

  • Макс Аллейн – был досрочно отозван из аренды в «Уотфорде» в середине прошлого сезона из-за кризиса в линии обороны.

  • Другие участники проекта: Спайк Бриц, Чарли Грей и Исса Каборе.

Эра Марески: Рекордные покупки и громкие уходы

После ухода Пепа Гвардиолы, успешно проработавшего на «Этихад» 10 лет, бразды правления командой взял Энцо Мареска. Если Пеп предпочитал работать с компактным составом, то Мареска — сторонник широкой и глубокой ротации. Уже в летнее трансферное окно клуб предпринял ряд решительных шагов:

Трансферное направление

Футболисты и финансовые детали

Новички (Покупки)

Эллиот Андерсон (из «Ноттингем Форест») – 116 миллионов фунтов стерлингов (самый дорогой трансфер в истории клуба).

Джереми Монга (из «Лестер Сити») – 10 миллионов фунтов и бонусы.

Покинувшие команду

Джон Стоунз и Бернарду Силва – ушли в связи с истечением контрактов.

Натан Аке – покинул Англию и продолжит карьеру в Турции.

Что будет с Грилишем и Филлипсом?

Джек Грилиш и Келвин Филлипс, завершившие арендные сроки в «Эвертоне» и «Шеффилд Юнайтед» и вернувшиеся в Манчестер, уже приступили к тренировкам. Однако их участие в показательном матче во вторник пока под вопросом, а будущее остается туманным.

Новый тренер Мареска может оставить их для усиления конкуренции в составе или отпустить до закрытия трансферного окна. Все зависит от участия двух звезд в тренировочном процессе.

Предсезонное турне по Азии: Прямиком в Гонконг и Сеул!

После показательного матча «Манчестер Сити» отправится на азиатский континент, чтобы провести основную часть подготовки к новому сезону. Болельщиков ждут серьезные и интересные противостояния:

Матч-реванш: Турне начнется в Гонконге встречей против «Интера». Эта игра станет своеобразным повторением финала Лиги чемпионов УЕФА 2023 года, который стал триумфальным для клуба.

После этого команда отправится в столицу Южной Кореи Сеул, где проведет товарищеские матчи против звезд К-Лиги и мадридского «Атлетико».

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Славен Билич вернулся в Хорватию: новая эра после Далича...Славен Билич вернулся в Хорватию: новая эра после Далича...Сегодня, 19:40Лионель Месси уже не так опасен: Англия намерена свергнуть Аргентину с тронаЛионель Месси уже не так опасен: Англия намерена свергнуть Аргентину с тронаСегодня, 19:17Самюэль Это’о: Килиана Мбаппе недостаточно ценят во ФранцииСамюэль Это’о: Килиана Мбаппе недостаточно ценят во ФранцииСегодня, 19:16Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Андрея Сантоса за 50 миллионов фунтовМанчестер Юнайтед объявил о трансфере Андрея Сантоса за 50 миллионов фунтовСегодня, 18:37Криштиану Роналду призвали завершить карьеру в сборнойКриштиану Роналду призвали завершить карьеру в сборнойСегодня, 18:13Трагедия на фоне ЧМ-2026: аргентинский болельщик скончался, многие госпитализированыТрагедия на фоне ЧМ-2026: аргентинский болельщик скончался, многие госпитализированыСегодня, 18:05
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе