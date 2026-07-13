Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов

Эпоха Хосепа Гвардиолы завершилась, и на «Этихад» начали действовать новые правила. Руководство «Манчестер Сити» в этот вторник организует своеобразный показательный матч (showcase match), полностью посвященный трансферам и арендным соглашениям. В нем около 25 футболистов клуба должны будут продемонстрировать свое мастерство перед скаутами клубов Чемпионшипа и Европы.

Zamin.uz собрал информацию о грядущих революционных переменах в стане «горожан» и самых свежих трансферных новостях.

Революционная показательная игра: Кто на просмотре?

Как сообщает известный инсайдер Алан Никсон, подобные шоу-матчи становятся все более популярными в европейском футболе. С помощью этой инициативы «Манчестер Сити» хочет ускорить трансферные процессы, демонстрируя воспитанников своей академии, игроков, вернувшихся из аренды, и тех, кто не проходит в основной состав.

Основные таланты, которые, как ожидается, выйдут на поле во вторник:

Дивайн Мукаса – провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды в «Лестере» и успел принять участие в 6 матчах основной команды «Сити».

Джейден и Рейган Хески – талантливые сыновья бывшей звезды сборной Англии Эмила Хески.

Макс Аллейн – был досрочно отозван из аренды в «Уотфорде» в середине прошлого сезона из-за кризиса в линии обороны.

Другие участники проекта: Спайк Бриц, Чарли Грей и Исса Каборе.

Эра Марески: Рекордные покупки и громкие уходы

После ухода Пепа Гвардиолы, успешно проработавшего на «Этихад» 10 лет, бразды правления командой взял Энцо Мареска. Если Пеп предпочитал работать с компактным составом, то Мареска — сторонник широкой и глубокой ротации. Уже в летнее трансферное окно клуб предпринял ряд решительных шагов:

Трансферное направление Футболисты и финансовые детали Новички (Покупки) • Эллиот Андерсон (из «Ноттингем Форест») – 116 миллионов фунтов стерлингов (самый дорогой трансфер в истории клуба). • Джереми Монга (из «Лестер Сити») – 10 миллионов фунтов и бонусы. Покинувшие команду • Джон Стоунз и Бернарду Силва – ушли в связи с истечением контрактов. • Натан Аке – покинул Англию и продолжит карьеру в Турции.

Что будет с Грилишем и Филлипсом?

Джек Грилиш и Келвин Филлипс, завершившие арендные сроки в «Эвертоне» и «Шеффилд Юнайтед» и вернувшиеся в Манчестер, уже приступили к тренировкам. Однако их участие в показательном матче во вторник пока под вопросом, а будущее остается туманным.

Новый тренер Мареска может оставить их для усиления конкуренции в составе или отпустить до закрытия трансферного окна. Все зависит от участия двух звезд в тренировочном процессе.

Предсезонное турне по Азии: Прямиком в Гонконг и Сеул!

После показательного матча «Манчестер Сити» отправится на азиатский континент, чтобы провести основную часть подготовки к новому сезону. Болельщиков ждут серьезные и интересные противостояния:

Матч-реванш: Турне начнется в Гонконге встречей против «Интера». Эта игра станет своеобразным повторением финала Лиги чемпионов УЕФА 2023 года, который стал триумфальным для клуба.

После этого команда отправится в столицу Южной Кореи Сеул, где проведет товарищеские матчи против звезд К-Лиги и мадридского «Атлетико».