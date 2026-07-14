Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года национальная сборная Узбекистана проиграла Демократической Республике Конго со счетом 1:3 и болезненно завершила свое участие в турнире. Нападающий Йоан Висса, который в том матче дважды поразил ворота нашего голкипера Абдувохида Неъматова и разрушил наши мечты, прошел через очень тяжелые, даже ужасающие испытания, прежде чем достичь нынешних успехов.

Zamin.уз представляет невероятную судьбу футболиста, который достойно защитил честь своей страны на чемпионате мира и проявил настоящий героизм за пределами поля.

«Я кричал, но не мог дышать...» — покушение в 2021 году

Не только голы на чемпионате мира, но и вся жизнь Йоана Виссы могла оборваться еще летом 2021 года.

1 июля того года 36-летняя женщина по имени Летиция подкараулила Йоана Виссу, выступавшего тогда за французский клуб «Лорьян», возле его дома и попросила автограф. Футболист ни о чем не подозревал. Но это было началом чудовищного плана.

Ближе к полуночи женщина вернулась и постучала в дверь. Как только дверь открылась, она плеснула футболисту в лицо концентрированной кислотой. Целью преступницы было похищение маленькой дочери футболиста.

Из показаний Йоана Виссы в суде: «Я открыл дверь, и мне в лицо плеснули какой-то жидкостью. Я закричал и не смог дышать».

Несмотря на тяжелые ожоги, Йоан собрал волю в кулак, оказал сопротивление нападавшей и спас дочь. Благодаря экстренной операции, проведенной врачами, он сохранил зрение, однако теперь вынужден до конца жизни пользоваться специальными глазными каплями.

Психологическая травма и панические атаки

Это событие оставило не только физические, но и очень тяжелые душевные раны. Футболист и его супруга долгое время возвращались к нормальной жизни с помощью психологов. Если у жены началась тяжелая депрессия, то сам футболист стал страдать от панических атак.

Йоан Висса: «После того случая я стал очень замкнутым человеком. Я не могу находиться в одном месте с незнакомыми людьми. Даже когда иду по улице, постоянно с тревогой оглядываюсь назад. Не могу спать, если ночью рядом со мной находится кто-то чужой».

Путь от чудовищного преступления до звезды чемпионата мира

Истинная цель женщины, совершившей это преступление, выяснилась в ходе следствия и поразила всех. Летиция солгала своему возлюбленному о беременности и, чтобы скрыть эту ложь, хотела украсть чьего-то ребенка и выдать его за своего. Самое ужасное, что через день после нападения на Виссу она совершила аналогичное нападение на другую женщину из Гамбии, в результате чего та получила ожоги 25% тела.

После четырех лет судебных разбирательств преступница была приговорена к 18 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство и попытке похищения несовершеннолетнего.

Однако эти события не сломили Йоана, а наоборот, побудили его стать еще сильнее:

Кислотная атака

1 июля 2021 года

Возле дома ему плеснули кислоту в лицо. Героически спас дочь и перенес тяжелые операции на глазах.

Взлет в Англии

2021–2025 годы

Перейдя в клуб Английской Премьер-лиги «Брентфорд», благодаря своей сильной воле стал одной из главных звезд команды.

Супертрансфер

Сентябрь 2025 года

Богатый английский клуб «Ньюкасл» приобрел этого талантливого нападающего за 55 миллионов фунтов стерлингов.

Герой ЧМ-2026

Июнь 2026 года

Забил 3 гола на чемпионате мира, в том числе 2 гола в ворота Узбекистана, выведя сборную ДР Конго в исторический этап.

«Он никогда не жаловался...»

Бывший одноклубник Виссы Пьер-Ив Амель описывает его внутреннюю силу так:

«После нападения он ни разу не пожаловался, не роптал на судьбу. Йоан хотел только жить и развиваться, глядя вперед. Его сегодняшний успех — это заслуженная награда за неустанный труд».

Йоан Висса — не только искусный нападающий, прорывающий оборону соперника на поле, но и символ настоящей воли, с достоинством преодолевший самые жестокие испытания жизни.