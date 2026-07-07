Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость

·109·Спорт
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость

Самаркандский клуб «Динамо» объявил о готовности рассмотреть трансферные предложения по защитнику национальной сборной Узбекистана Джахонгиру Уразову. Об этом руководство клуба официально сообщило изданию Эурасиа Футбалл.

В поле зрения немецкого гранда и отступные в 1 миллион долларов

В последние дни участились сообщения о серьезном интересе европейских клубов к 22-летнему центральному защитнику.

  • Согласно информации, распространенной авторитетным немецким изданием Kicker, Уразов попал в сферу интересов менхенгладбахской «Боруссии». Немецкая команда рассматривает его как одного из главных кандидатов на усиление своей линии обороны.

  • Руководство самаркандцев озвучило сумму отступных, прописанную в контракте футболиста: она составляет 1 миллион долларов США. Если какой-либо клуб будет готов выплатить эту сумму, руководство «Динамо» готово к сотрудничеству.

Заявление агента: предложение из России отклонено

Агент футболиста Шахриёр Эшбоев также подтвердил, что трансферные слухи вокруг Уразова небезосновательны. По его словам, интерес к защитнику проявляют клубы из следующих стран:

  • Италии и Германии;

  • Турции и Нидерландов;

  • России.

Также агент отметил, что стороны уже отклонили официальное предложение от российского клуба «Рубин». Руководство же клуба заявило, что большинство появляющихся в СМИ сообщений являются слухами, однако они готовы рассмотреть официальные и серьезные предложения.

Доверие Каннаваро и дебют на ЧМ-2026

Джахонгир Уразов является воспитанником академии «Бунёдкора», где и начал свою профессиональную карьеру. В 2023 году он перешел в турецкий клуб «Эюпспор», однако не смог пробиться в основной состав, сыграв лишь в одном матче Кубка Турции.

Вернувшись в Узбекистан и присоединившись к «Динамо», он в короткие сроки стал незаменимым лидером команды и получил вызов в национальную сборную.

Карьера в сборной: Защитник был включен в заявку сборной Узбекистана на чемпионат мира 2026 года и провел на мундиале два матча. Его попадание в основной состав сборной стало возможным из-за тяжелой травмы защитника Хусниддина Аликулова. Когда стало известно, что Аликулов не сможет принять участие в ЧМ, главный тренер Фабио Каннаваро пригласил вместо него именно Уразова.

На сегодняшний день Джахонгир Уразов провел в футболке национальной сборной 6 матчей и забил 1 гол.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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