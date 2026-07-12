Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду проводит время с семьей, чтобы преодолеть эмоциональный спад после своего последнего Чемпионата мира в карьере. Звездный нападающий, не сумевший сдержать слез после поражения в матче 1/8 финала против Испании на стадионе в Далласе, сейчас восстанавливает силы во время солнечного отпуска. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По данным Goal.com, звезда клуба «Аль-Наср» отправился в частный отпуск вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. Родригес опубликовала в своем Instagram фотографию с улыбающимся Роналду, намекнув, что настроение футболиста значительно улучшилось. Этот перерыв считается крайне важным для 41-летнего игрока в процессе эмоционального восстановления после турнира, который называли его «последним танцем».

На турнире, прошедшем в Северной Америке, Роналду удалось забить в общей сложности три гола, поразив ворота сборных Узбекистана и Хорватии. Однако поражение от Испании со счетом 1:0 поставило точку в его мечтах о завоевании мирового титула. После игры Роналду подчеркнул, что не будет принимать поспешных решений относительно своего будущего, поддавшись эмоциям.

Размышления о будущем

«Я расстроен тем, что покидаю Чемпионат мира таким образом. Я выложился на полную, сделал все, что было в моих силах. Это был мой последний мундиаль, теперь у меня есть время на размышления и на то, чтобы побыть с семьей. Я не буду принимать никаких решений на эмоциях», — отметил футболист в интервью после турнира.

Говоря о своем наследии в сборной, Роналду подчеркнул, что смог изменить историю португальского футбола. По его словам, он выступал за национальную команду на протяжении 23 лет и завоевал три крупных трофея. «До прихода Криштиану Португалия ничего не выигрывала», — добавил бывший звездный игрок «Манчестер Юнайтед».

Отношения с Джорджиной Родригес стали главным источником стабильности в последние годы карьеры футболиста. Пара, познакомившаяся в Мадриде в 2016 году, сегодня воспитывает большую семью и вместе справляется с давлением, которое приносит мировая слава. Подобный семейный отдых считается одним из секретов долголетия Роналду в профессиональном спорте.

На данный момент вопрос о продолжении карьеры Роналду в сборной остается открытым. Болельщики и эксперты с нетерпением ждут его следующего шага, но сейчас для футболиста важнее всего душевное спокойствие и семейное счастье.