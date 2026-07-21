Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала

Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 в финале ЧМ-2026 и во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. После решающего матча короткий, но трогательный диалог между Лионельем Месси и Ламином Ямалем привлек внимание болельщиков.

По словам молодого испанского вингера, Месси поддержал его и призвал не сворачивать со своего пути. Ямаль подчеркнул, что ценит эти слова наравне с золотой медалью.

«Он — лучший футболист в истории»

Ламин Ямаль отметил, что уважает Месси с самого детства и что аргентинская звезда всегда был для него источником вдохновения.

«Он — лучший футболист в истории, человек, на которого я всегда смотрел с восхищением. В конце игры я выразил ему свое уважение», — сказал Ямаль.

Хотя в финале два футболиста вышли на поле как соперники, их общение после завершения матча стало ярким примером взаимного уважения в спорте.

Какой совет Месси дал Ямалю?

По словам испанского футболиста, Месси посоветовал ему не сходить с выбранного пути и продолжать развиваться.

«Он сказал мне продолжать идти своим путем и что будущее принадлежит нашему поколению».

Эти слова приобрели для Ямаля особое значение, поскольку их произнес человек, за которым он наблюдал с детства и которого считает одним из величайших футболистов в мире.

«Эти слова ценны, как золотая медаль»

Наряду с чемпионской медалью, полученной после финала, Ямаль принял мотивационные слова Месси как одно из самых важных воспоминаний в своей карьере.

«Эти слова имеют для меня такое же большое значение, как золотая медаль на моей шее», — сказал он.

Для молодого вингера ЧМ-2026 стал первым чемпионатом мира в его личной карьере. Помимо завоевания трофея на главной футбольной арене, он получил важный совет от своего кумира.

Испания остановила Аргентину в финале

Финал между Испанией и Аргентиной прошел в напряженной борьбе. В основное время матча счет не был открыт, а победитель определился в дополнительное время.

Испания выиграла со счетом 1:0 и снова завоевала Кубок мира после 2010 года. Аргентина же, несмотря на то что дошла до финала в качестве действующего чемпиона, не смогла защитить титул.

Символическая встреча двух поколений

Разговор между Месси и Ямалем стал одним из самых символичных моментов финала. С одной стороны — легенда, определившая целую эпоху в мировом футболе, с другой — одна из главных звезд будущего.

Ямаль поднял кубок, а Месси сказал ему важные слова напутствия. Испания стала чемпионом, но этот диалог после финала остался одной из самых трогательных сцен смены поколений в футболе.