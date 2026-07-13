Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова

·166·Спорт
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова

Абдуқодир Ҳусанов и его агент Гайрат Хасбиуллин рассказали интересную историю, связанную с семейной жизнью футболиста.

По его словам, Ҳусанов женился рано ради семейного спокойствия и упорядоченного образа жизни. Агент подчеркнул, что футболист не интересуется ночной жизнью, предпочитает проводить свободное время дома и не посещает лишние места.

Хасбиуллин отметил, что свадьба прошла без особой помпезности. Несмотря на это, в церемонии приняли участие около 1000 гостей.

Свадьба состоялась перед вылетом сборной Узбекистана в ОАЭ. Вскоре после церемонии, в 4:00 утра, Абдукодир отправился в путь вместе с национальной командой.

Агент подчеркнул, что футболист даже пропустил первую брачную ночь, чтобы не отделяться от команды. Ему предлагали возможность улететь на следующий день, но Ҳусанов предпочел отправиться в поездку вместе с другими игроками сборной.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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