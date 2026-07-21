Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе

Знаменитая колумбийская певица Шакира рассказала, как ей удалось связаться с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе. Как выяснилось, посредником в этом знакомстве выступил семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

Мбаппе снялся в клипе на песню, подготовленную к завершившемуся ЧМ-2026. Шакира же воспользовалась дружбой футболиста с Хэмилтоном, чтобы напрямую выйти на связь со спортсменом.

Шакира отправила сообщение Хэмилтону

По словам певицы, она заранее знала о близких отношениях между Льюисом Хэмилтоном и Килианом Мбаппе. Именно поэтому она попросила помощи у британского гонщика, чтобы связаться с Мбаппе.

«Я знала, что Льюис Хэмилтон дружит с Мбаппе. Поэтому я написала Льюису: “Эй, познакомь меня с Мбаппе”», — вспоминает Шакира.

Хэмилтон не отказал певице в просьбе и решил вопрос очень быстро.

Три звезды встретились в общем чате

По словам Шакиры, вместо того чтобы знакомить их отдельно, Хэмилтон добавил всех троих в один общий чат.

«Он ответил: “Хорошо, без проблем”. Затем он добавил себя, Килиана и меня в общий чат. А я уже написала Мбаппе. Все было именно так», — рассказала певица.

Таким образом, три знаменитых представителя мира музыки, футбола и автоспорта объединились в одном чате.

Мбаппе принял участие в клипе

По имеющимся данным, Килиан Мбаппе снялся в клипе на песню, приуроченную к ЧМ-2026. Попытки Шакиры связаться с футболистом были связаны именно с этим творческим проектом.

Мбаппе был выбран одним из главных героев клипа не только благодаря своему мастерству на поле, но и из-за своей мировой популярности.

Льюис Хэмилтон же внес свой вклад в реализацию проекта, наладив общение между двумя знаменитостями.

Связь Шакиры с футболом

Шакира и раньше участвовала в музыкальных проектах, посвященных крупным футбольным турнирам. Поэтому ее работа над клипом, связанным с очередным чемпионатом мира, не стала неожиданностью для фанатов.

Однако тот факт, что за знакомством с Мбаппе стоял Хэмилтон, стал интересной деталью для многих. Общение, начавшееся с простого сообщения, в конечном итоге привело к участию футбольной звезды в клипе.