Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Знаменитая колумбийская певица Шакира рассказала, как ей удалось связаться с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе. Как выяснилось, посредником в этом знакомстве выступил семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.
Мбаппе снялся в клипе на песню, подготовленную к завершившемуся ЧМ-2026. Шакира же воспользовалась дружбой футболиста с Хэмилтоном, чтобы напрямую выйти на связь со спортсменом.
Шакира отправила сообщение Хэмилтону
По словам певицы, она заранее знала о близких отношениях между Льюисом Хэмилтоном и Килианом Мбаппе. Именно поэтому она попросила помощи у британского гонщика, чтобы связаться с Мбаппе.
«Я знала, что Льюис Хэмилтон дружит с Мбаппе. Поэтому я написала Льюису: “Эй, познакомь меня с Мбаппе”», — вспоминает Шакира.
Хэмилтон не отказал певице в просьбе и решил вопрос очень быстро.
Три звезды встретились в общем чате
По словам Шакиры, вместо того чтобы знакомить их отдельно, Хэмилтон добавил всех троих в один общий чат.
«Он ответил: “Хорошо, без проблем”. Затем он добавил себя, Килиана и меня в общий чат. А я уже написала Мбаппе. Все было именно так», — рассказала певица.
Таким образом, три знаменитых представителя мира музыки, футбола и автоспорта объединились в одном чате.
Мбаппе принял участие в клипе
По имеющимся данным, Килиан Мбаппе снялся в клипе на песню, приуроченную к ЧМ-2026. Попытки Шакиры связаться с футболистом были связаны именно с этим творческим проектом.
Мбаппе был выбран одним из главных героев клипа не только благодаря своему мастерству на поле, но и из-за своей мировой популярности.
Льюис Хэмилтон же внес свой вклад в реализацию проекта, наладив общение между двумя знаменитостями.
Связь Шакиры с футболом
Шакира и раньше участвовала в музыкальных проектах, посвященных крупным футбольным турнирам. Поэтому ее работа над клипом, связанным с очередным чемпионатом мира, не стала неожиданностью для фанатов.
Однако тот факт, что за знакомством с Мбаппе стоял Хэмилтон, стал интересной деталью для многих. Общение, начавшееся с простого сообщения, в конечном итоге привело к участию футбольной звезды в клипе.
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