Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе

·4.7K·Спорт
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе

Знаменитая колумбийская певица Шакира рассказала, как ей удалось связаться с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе. Как выяснилось, посредником в этом знакомстве выступил семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

Мбаппе снялся в клипе на песню, подготовленную к завершившемуся ЧМ-2026. Шакира же воспользовалась дружбой футболиста с Хэмилтоном, чтобы напрямую выйти на связь со спортсменом.

Шакира отправила сообщение Хэмилтону

По словам певицы, она заранее знала о близких отношениях между Льюисом Хэмилтоном и Килианом Мбаппе. Именно поэтому она попросила помощи у британского гонщика, чтобы связаться с Мбаппе.

«Я знала, что Льюис Хэмилтон дружит с Мбаппе. Поэтому я написала Льюису: “Эй, познакомь меня с Мбаппе”», — вспоминает Шакира.

Хэмилтон не отказал певице в просьбе и решил вопрос очень быстро.

Три звезды встретились в общем чате

По словам Шакиры, вместо того чтобы знакомить их отдельно, Хэмилтон добавил всех троих в один общий чат.

«Он ответил: “Хорошо, без проблем”. Затем он добавил себя, Килиана и меня в общий чат. А я уже написала Мбаппе. Все было именно так», — рассказала певица.

Таким образом, три знаменитых представителя мира музыки, футбола и автоспорта объединились в одном чате.

Мбаппе принял участие в клипе

По имеющимся данным, Килиан Мбаппе снялся в клипе на песню, приуроченную к ЧМ-2026. Попытки Шакиры связаться с футболистом были связаны именно с этим творческим проектом.

Мбаппе был выбран одним из главных героев клипа не только благодаря своему мастерству на поле, но и из-за своей мировой популярности.

Льюис Хэмилтон же внес свой вклад в реализацию проекта, наладив общение между двумя знаменитостями.

Связь Шакиры с футболом

Шакира и раньше участвовала в музыкальных проектах, посвященных крупным футбольным турнирам. Поэтому ее работа над клипом, связанным с очередным чемпионатом мира, не стала неожиданностью для фанатов.

Однако тот факт, что за знакомством с Мбаппе стоял Хэмилтон, стал интересной деталью для многих. Общение, начавшееся с простого сообщения, в конечном итоге привело к участию футбольной звезды в клипе.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ферран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖФерран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖСегодня, 23:00Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Сегодня, 22:464 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...4 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...Сегодня, 22:395 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферы5 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферыСегодня, 21:39Ферран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныФерран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныСегодня, 21:38Аль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюАль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюСегодня, 21:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»