Если Реал Мадрид начнет охоту за Родри, Манчестер Сити не сможет его удержать

Бывший футболист и тренер Манчестер Сити Питер Рид утверждает, что если Реал Мадрид проявит интерес, Родри почти наверняка покинет Англию. Ожидается, что после ухода Пепа Гвардиолы на стадионе Этихад начнется период больших перемен. Обладатель Золотого мяча, испанский полузащитник может стать одной из главных потерь в процессе обновления команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После десяти лет успешной карьеры легендарный Пеп Гвардиола расторг контракт досрочно, заявив, что устал от давления в Английской Премьер-лиге. Ожидается, что теперь команду возглавит его бывший помощник Энцо Мареска. Новый тренер постарается сформировать состав по своему усмотрению во время трансферного окна, которое откроется 15 июня.

Родри, родившийся в Мадриде и выступавший за Атлетико Мадрид, скоро отметит 30-летие. После тяжелой травмы, полученной в сентябре 2024 года, он еще не вернулся к своей прежней спортивной форме. Тем не менее, вызов от такого гранда, как Реал Мадрид, является предложением, от которого трудно отказаться любому футболисту, особенно испанцу.

Питер Рид в интервью изданию GOAL сказал: «До травмы он был лучшим в мире. С нынешним уровнем медицины он обязательно вернется сильным. Если Реал Мадрид постучит в его дверь, Манчестер Сити будет очень сложно его удержать. Вряд ли Родри упустит возможность вернуться на родину».

Родри четырежды становился победителем Английской Премьер-лиги и один раз выигрывал Лигу чемпионов в составе Манчестер Сити. По имеющимся данным, команду может покинуть не только он, но и португальский защитник Рубен Диаш. В клубе приближается сезон больших трансферов и перемен.