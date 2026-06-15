Маурицио Сарри возвращается в итальянский футбол: опытный специалист назначен главным тренером «Аталанты»

·26·Спорт
Маурицио Сарри возвращается в итальянский футбол: опытный специалист назначен главным тренером «Аталанты»

Один из самых известных и самобытных специалистов итальянского футбола Маурицио Сарри официально вернулся в большой спорт. Клуб «Аталанта», представляющий город Бергамо, объявил о достижении соглашения с 67-летним тренером. Сарри, который некоторое время оставался без работы после ухода из «Лацио», теперь стал частью семьи «нерадзурри». Об этом сообщает Goal.com сообщает источник.

В официальном заявлении клуба отмечается, что Маурицио Сарри занял пост технического директора и главного тренера первой команды. Руководство «Аталанты», опираясь на его богатый опыт и успехи на европейской арене, стремится сохранить высокие темпы развития команды последних лет. Тот факт, что за профессиональную карьеру Сарри принял участие в более чем 800 матчах, свидетельствует о его колоссальном опыте.

Сарризм в Бергамо

Маурицио Сарри известен своим атакующим стилем игры, основанным на коротких передачах, который получил название «сарризм». Его путь начался с низших дивизионов и достиг пика благодаря успехам в «Эмполи» и «Наполи». В частности, во время работы в Неаполе он создал достойную конкуренцию «Ювентусу», привлекв внимание всего мирового футбольного сообщества.

Коллекция трофеев итальянского специалиста также весьма внушительна. С лондонским «Челси» он выиграл Лигу Европы, а с «Ювентусом» стал чемпионом Серии А. По данным Иксбт.ком, владельцы «Аталанты» — семьи Перкасси и Пальюка — верят, что именно менталитет победителя Сарри выведет команду на новый уровень.

В последние годы «Аталанта» прочно закрепилась в итальянском и европейском футболе, регулярно сражаясь за путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Начало работы на «Гевис Стадиум» будет непростым для Сарри, так как болельщики и руководство ждут от него не только красивой игры, но и стабильных результатов.

Напомним, что расставание Сарри с «Лацио» было неожиданным. В римском клубе ему удалось вывести команду на второе место в Серии А и дойти до стадии плей-офф Лиги чемпионов. Теперь перед ним стоит задача добиться новых побед с «Аталантой». Руководство клуба тепло встретило специалиста и выразило готовность оказать ему всестороннюю поддержку.

Маурицио СарриАталантаСерия АФутболТрансфер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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