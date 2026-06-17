Неожиданное признание о Гарри Кейне: бывший тренер раскрыл ошибку в оценке футболиста

·24·Спорт
Неожиданное признание о Гарри Кейне: бывший тренер раскрыл ошибку в оценке футболиста

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн сегодня считается одним из лучших бомбардиров мира, однако в первые годы его карьеры многие с сомнением относились к его таланту. Известный тренер Гарри Редкнап в интервью изданию Goal.com рассказал о первых шагах футболиста в «Тоттенхэме» и ошибочных прогнозах на его счет. Об этом сообщает Goal.com новость сообщает.

По воспоминаниям Редкнапа, когда Кейн в юности выступал в аренде в командах низших лиг, многие не верили в его будущее. В частности, президент клуба «Лейтон Ориент» Барри Хирн очень низко оценил возможности молодого нападающего. В то время тренер отдал в аренду из «Тоттенхэма» нескольких футболистов, включая Стивена Колкера и Андроса Таунсенда.

«Барри Хирн говорил мне, что Таунсенд и Колкер смогут закрепиться в «Тоттенхэме», но Гарри Кейн никогда не поднимется на этот уровень», — говорит Редкнап. Однако Кейн своим трудом и упорством доказал, насколько ошибочными были эти слова. Сегодня он является лучшим бомбардиром всех времен не только в истории «шпор», но и сборной Англии.

Трудолюбие и универсальное мастерство

По мнению Гарри Редкнапа, то, что отличает Кейна от других нападающих, — это то, что он не ограничивается только забиванием голов на поле. Тренер считает его даже более полноценным игроком, чем звезда «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Он отметил, что Гарри обладает мастерством полузащитника в организации игры.

«Холанд — потрясающая машина для забивания голов, но Гарри Кейн умеет всё. Он опускается в центр поля и отдает точные дальние пасы, как Гленн Ходдл. Его способность читать игру и участие в командных действиях находятся на феноменальном уровне», — добавил опытный специалист.

Несмотря на то, что Кейну сейчас 32 года, он сохраняет свою пиковую форму. Его переход в «Баварию» и продолжение обновления рекордов в немецкой Бундеслиге еще раз подтвердили, что он является «девяткой» мирового уровня. 79 голов за национальную сборную закрепили его место в истории английского футбола.

По словам Редкнапа, Кейн является примером для любого молодого футболиста. За его успехом стоит не только врожденный талант, но и непрерывные тренировки и работа над собой. Игрок, которого когда-то сочли «неподходящим», сегодня признан одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

Гарри КейнТоттенхэмБаварияАнглияФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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