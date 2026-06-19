Прогноз Хабиба Нурмагомедова: кто заберет кубок ЧМ-2026 и «Золотую бутсу»

·45·Спорт
Прогноз Хабиба Нурмагомедова: кто заберет кубок ЧМ-2026 и «Золотую бутсу»

Легенда UFC Хабиб Нурмагомедов продолжает делиться своим мнением о жарких спорах вокруг текущего чемпионата мира. Спортсмен, назвавший сборную Узбекистана самой голодной и амбициозной командой среди дебютантов, на этот раз раскрыл свои прогнозы по главному трофею турнира и гонке бомбардиров.

Тройка фаворитов на чемпионство

По мнению Хабиба, на нынешнем Мундиале явное преимущество будет у европейских грандов. Примечательно, что, не будучи их болельщиком, он выше всех оценил шансы немцев:

  1. Германия — главный фаворит турнира. «Я не их болельщик, но все равно ставлю Германию на первое место», — говорит Хабиб.

  2. Нидерланды — основной претендент на второе место.

  3. Испания — команда, которая замкнет тройку лидеров.

Кто заберет «Золотую бутсу»? 5 опасных кандидатов

Говоря о претендентах на звание лучшего бомбардира турнира, звезда ММА не ограничился одним именем. Он перечислил пять нападающих, которые сейчас находятся в потрясающей форме и способны взломать любую оборону:

  • Килиан Мбаппе (Франция)

  • Лаутаро Мартинес (Аргентина)

  • Винисиус Жуниор (Бразилия)

  • Жоау Феликс (Португалия)

  • Гарри Кейн (Англия)

Инсайд и анализ:

Вера Хабиба Нурмагомедова в чемпионство Германии неслучайна. Немцы в первом туре разгромили Кюрасао со счетом 7:1, продемонстрировав свой колоссальный атакующий потенциал. Пятерка из списка бомбардиров является центральными фигурами нынешнего ЧМ-2026. Время покажет, насколько точной окажется спортивная интуиция легенды октагона на этот раз.

Хабиб НурмагомедовУзбекистанГерманияНидерландыИспания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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