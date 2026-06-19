Дани Ольмо предупредил Марка Кукурелью: в «Реал Мадриде» его ждет Ламин Ямаль

На фоне неожиданных новостей о трансферах в испанском футболе звезда «Барселоны» Дани Ольмо обратился к своему партнеру по сборной Марку Кукурелье с шутливым, но серьезным предупреждением. Защитник, громко перешедший из «Челси» в «Реал Мадрид», теперь выйдет на поле против клуба, в котором он когда-то развивался. Ожидается, что этот трансфер откроет новую страницу в истории Эль-Класико. Об этом сообщает Goal.com сообщает в новости.

«Реал Мадрид» выплатит за бывшего защитника «Челси» 55 миллионов евро плюс дополнительные бонусы. 26-летний футболист подписал с мадридским клубом шестилетний контракт. Интересно, что Кукурелья является воспитанником академии «Барселоны», и его переход в лагерь заклятого соперника стал неожиданным ударом для болельщиков каталонского клуба.

Дани Ольмо в интервью изданию Sport не скрыл, что все были поражены этим трансфером. По его словам, игроки совершенно не знали о планах Кукурельи. «Мы этого не ожидали, он держал всё в секрете. Если это было его желание, я рад за друга, но теперь в чемпионате ему придется попотеть. Например, очевидно, что против Ламина Ямаля на поле ему придется изрядно потрудиться», — сказал Ольмо.

Эпоха Моуринью и новые трансферы

Этот трансфер стал первым официальным приобретением под руководством нового главного тренера «Реал Мадрида» Жозе Моуринью. «Королевский клуб», завершивший два сезона подряд без трофеев, приступил к радикальному реформированию состава. По данным Goal.com, мадридцы подписали не только Кукурелью, но и таких звезд, как Бернарду Силва и Ибраима Конате.

«Барселона» также не остается в стороне на трансферном рынке. Каталонцы завершили трансфер Энтони Гордона из Премьер-лиги и в настоящее время работают над кандидатурой Хулиана Альвареса. Дани Ольмо отметил, что усиление соперника не беспокоит игроков «Барселоны», а напротив, делает конкуренцию еще более интересной.

В настоящее время Марк Кукурелья готовится в составе сборной Испании к отборочным матчам чемпионата мира 2026 года. Примечательно, что сейчас он тренируется в одной команде с Ламином Ямалем. После завершения турнира защитник отправится в Мадрид и приступит к тренировкам под руководством Моуринью. Давление на «Сантьяго Бернабеу» и принципиальные матчи против бывшей команды, несомненно, станут самым большим испытанием в карьере Кукурельи.