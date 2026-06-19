Скандал на ЧМ-2026: что произошло между тренерами Канады и Катара

Матч между сборными Канады и Катара во 2-м туре чемпионата мира запомнился не только разгромным счетом (6:0), но и острыми, конфликтными ситуациями на поле. Серьезное столкновение между представителями двух команд и главными тренерами после игры вызвало бурные обсуждения в футбольном сообществе.

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш на пресс-конференции ответил очень кратко и резко на вопрос о конфликте с коллегой Хулианом Лопетеги.

Джесси Марш: «Говорить об этом — пустая трата времени»

После крупной победы, достигнутой благодаря хет-трику канадского форварда Джонатана Дэвида, Джесси Марш предпочел оставить без ответа вопрос журналистов о недопонимании с Лопетеги:

«Я не потрачу ни минуты на разговоры об этом. Эта ситуация совершенно не стоит моего времени», — цитирует слова Марша издание «УСА Тодай».

Как началась массовая потасовка на поле?

Когда прозвучал финальный свисток арбитра, два опытных специалиста — Джесси Марш и Хулиан Лопетеги — поначалу спокойно беседовали у кромки поля.

Однако в конце разговора катарский специалист Лопетеги что-то сказал своему канадскому коллеге (вероятно, высказал провокационную мысль). После этого Марш разозлился, махнул рукой в сторону оппонента и покинул поле. Эта искра между тренерами мгновенно вспыхнула, что привело к массовой драке с участием футболистов обеих команд, игроков со скамейки запасных и технического персонала.

Что стало причиной конфликта? (Ужасная травма на 55-й минуте)

На самом деле внутренняя атмосфера и напряженность достигли пика уже на 55-й минуте матча. В тот момент полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо намеренно и крайне грубо ударил не по мячу, а по ноге соперника, совершив опасное действие против представителя Канады Исмаэля Конэ.

Тяжелые последствия: В результате этого удара Исмаэль Конэ получил серьезную травму и не смог покинуть поле самостоятельно — его вынесли на носилках.

Решение арбитра: За этот жестокий фол судья предъявил Ассиму Мадибо прямую красную карточку. Сборная Катара, которая ранее уже получила одно удаление, была вынуждена доигрывать матч вдевятером.

Предполагается, что именно эта грубость и недисциплинированность соперника стали главным фактором последующих массовых беспорядков после игры. Ожидается, что дисциплинарный комитет ФИФА начнет отдельное расследование инцидента по итогам встречи.