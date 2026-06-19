Исторический результат: сборная Кюрасао попала в Книгу рекордов Гиннесса

·41·Спорт
Исторический результат: сборная Кюрасао попала в Книгу рекордов Гиннесса

На турнире ЧМ-2026 происходят не только крупные счета и жаркие баталии, но и события, которые в корне обновляют историю футбола. Сборная Кюрасао, ставшая одним из самых неожиданных и интересных дебютантов турнира, официально попала в Книгу рекордов Гиннесса . Об этом сообщила пресс-служба местной футбольной федерации островного государства.

Это маленькое государство из Карибского бассейна зафиксировало абсолютно уникальный и неповторимый показатель в истории чемпионатов мира.

Абсолютный рекорд по численности населения: Исландия смещена с пьедестала

Попадание сборной Кюрасао в Книгу рекордов Гиннесса произошло из-за того, что они были признаны страной с наименьшим населением , получившей путевку на Мундиаль и принимающей в нем участие.

  • Население Кюрасао: В этом островном государстве в сердце Атлантического океана проживает всего 156 115 человек населения.

  • Значимость рекорда: Это минимальный показатель среди всех стран, когда-либо участвовавших во всех проведенных чемпионатах мира по футболу. Этим результатом Кюрасао с заметным отрывом обошла Исландию, которая ранее (на ЧМ-2018) установила рекорд с населением около 330 тысяч человек.

Тяжелый старт и важные возможности впереди

Напомним, что для сборной Кюрасао, которую называют «мини-Нидерландами», дебютный матч на ЧМ-2026 выдался очень тяжелым. Сборная Германии, один из главных фаворитов турнира, одержала победу со счетом 7:1. Тем не менее, сам факт забитого гола на Мундиале стал настоящим праздником для представителей маленького островного государства.

Теперь рекордсмены Гиннесса готовятся к своему второму матчу.

Анонс следующей игры:

В рамках 2-го тура группового этапа сборная Кюрасао выйдет на поле против неудобного представителя Латинской Америки — Эквадора . Матч начнется утром 21 июня по ташкентскому времени.

Итоговый вывод спортивных аналитиков:

То, что такая страна, как Кюрасао, население которой меньше одного небольшого махалли в Ташкенте, вошла в число 48 лучших команд мира и играет на Мундиале, еще раз доказывает, насколько футбол глобальный и полный чудес вид спорта. Несмотря на болезненное поражение от Германии, они уже вписали свои имена золотыми буквами в историю своей страны. Ждем от них снова боевой игры в матче против Эквадора!

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КюрасаоИсландияГерманияЭквадорГиннесс
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Shuhrat Razzakov
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