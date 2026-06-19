Объявлен календарь Английской Премьер-лиги на сезон 2026-27

В английском футболе начинается новая эра: опубликован официальный календарь матчей Премьер-лиги на сезон 2026-27. Этот сезон находится в центре внимания футбольного сообщества не только из-за гонки за чемпионство, но и из-за серьезных тренерских перестановок в грандах. В то время как действующий чемпион «Арсенал» готовится защищать свой титул, его основные соперники выйдут на поле под руководством новых тренеров. Об этом сообщает Goal.com.

По сообщению издания Goal.com, сезон откроет «Арсенал» под руководством Микеля Артеты, который в прошлом сезоне завоевал чемпионство спустя 22-летний перерыв. «Канониры» в первом туре примут на своем поле команду «Ковентри», вернувшуюся в элиту. Ожидается, что лондонский клуб, потерпевший поражение в финалах Лиги чемпионов и Кубка Карабао в прошлом сезоне, на этот раз сосредоточит все внимание на сохранении гегемонии во внутреннем чемпионате.

Новое противостояние грандов

Хорошие новости есть и для болельщиков « Манчестер Юнайтед ». После неудачного опыта с Рубеном Аморимом команда обрела стабильность под руководством легенды клуба Майкла Кэррика. Кэррик, завершивший прошлый сезон в тройке лидеров и обеспечивший путевку в Лигу чемпионов, теперь будет работать в качестве постоянного главного тренера. «Красные дьяволы» начнут новый сезон выездным матчем против дебютанта чемпионата — «Халл Сити».

Назначение новых постоянных тренеров в таких командах, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси», придает сезону особый блеск. Эти клубы, доминировавшие в английском футболе в последние годы, запланировали серьезные трансферные кампании, чтобы свергнуть «Арсенал» с трона. Безусловно, дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также противостояние «Арсенала» и «Ливерпуля» станут определяющими в турнирной таблице.

Центральные матчи сезона

Согласно календарю, болельщиков ждет ряд захватывающих сражений. Следующие матчи могут иметь решающее значение в борьбе за чемпионство:

«Арсенал» – «Брайтон» (одно из первых важных испытаний сезона);

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» (Манчестерское дерби);

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» (борьба за место в топ-4);

«Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич Таун».

Для узбекистанских любителей футбола новый сезон Премьер-лиги также обещает быть интересным. Этот турнир, считающийся сильнейшей лигой мира, выделяется своим темпом и неожиданными результатами. Ожидается, что тактика новых тренеров и действия звездных футболистов поднимут уровень чемпионата на еще более высокую ступень.

В заключение стоит отметить, что сезон 2026-27 станет для «Арсенала» временем укрепления своих позиций, а для манчестерских клубов и «Ливерпуля» — сезоном возвращения утраченного трона. Этот марафон, где каждый тур и каждое очко на вес золота, стартует в августе.