Луис де ла Фуэнте ответил на критику Родри: Он лучший футболист в мире

·2·Спорт
Луис де ла Фуэнте ответил на критику Родри: Он лучший футболист в мире

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте встал на защиту Родри, который подвергся критике после матча против Кабо-Верде (0:0) в рамках квалификации к чемпионату мира-2026. Полузащитник «Манчестер Сити» был обвинен в замедлении темпа игры команды, однако тренер заявил, что категорически не согласен с этим мнением. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Goal.com, после неожиданной ничьей Испании эксперты и болельщики отметили, что Родри слишком долго удерживал мяч в центре поля, снижая интенсивность атак. Де ла Фуэнте считает подобные утверждения необоснованными и даже оскорбительными.

«Даже при 50% возможностей он лучший»

В интервью El Partidazo de Cope тренер подчеркнул, что не сомневается в мастерстве своего подопечного. По его мнению, Родри на данный момент является непревзойденным на своей позиции в мировом футболе и остается ключевым звеном в игровой системе команды.

«Боже мой, как можно такое говорить? Независимо от того, кто что говорит, я воспринимаю подобные высказывания о лучшем футболисте мира как оскорбление. Родри — сильнейший игрок в мире, и даже находясь в 50-процентной форме, он значительно превосходит многих других полузащитников», — заявил Луис де ла Фуэнте.

По словам тренера, Родри выполняет огромный объем работы на поле не только физически, но и интеллектуально. Его умение видеть поле, поддерживать баланс и правильно оценивать ситуацию служит «путеводной звездой» для сборной Испании.

Несправедливое отношение к испанским футболистам

Также стратег выразил недовольство тем, что испанских футболистов часто критикуют жестче и беспощаднее, чем зарубежных звезд. По его мнению, если бы Родри представлял другую страну, каждое его действие не рассматривалось бы под таким микроскопом.

«Осмелились бы они сказать подобное о других мировых звездах? Думаю, нет. Но когда речь заходит о наших футболистах, люди не жалеют критики, которую не применили бы к другим», — добавил тренер.

Родри, являющийся ключевой фигурой и в составе «Манчестер Сити», за последние годы завоевал множество трофеев как на клубном, так и на международном уровне. Его стиль игры, основанный на контроле, является неотъемлемой частью футбольной философии Испании. Подчеркивается, что неудача в матче с Кабо-Верде связана с общим состоянием всей команды, и несправедливо возлагать ответственность только на одного игрока.

РодриИспанияЛуис де ла ФуэнтеМанчестер СитиФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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