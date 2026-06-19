Нико Уильямс хочет подписать пожизненный контракт с «Атлетик Бильбао» несмотря на интерес «Барселоны»

·1·Спорт
Нико Уильямс хочет подписать пожизненный контракт с «Атлетик Бильбао» несмотря на интерес «Барселоны»

Звездный нападающий сборной Испании и клуба из Бильбао Нико Уильямс положил конец всем слухам о своем будущем. Футболист, ставший главной целью «Барселоны» в прошлое летнее трансферное окно, заявил, что хочет остаться в своем любимом клубе «Атлетик» до конца карьеры. Об этом сообщает Goal.com сообщение сообщает.

В настоящее время Уильямс, находящийся в расположении сборной Испании в рамках отборочных матчей к чемпионату мира 2026 года, вновь подтвердил свою преданность. Несмотря на то, что прошлым летом он продлил контракт с клубом до 2035 года, он выразил готовность остаться в Бильбао надолго и даже провести всю свою карьеру именно в этой команде.

Символ преданности и благодарности

В интервью программе El Larguero издания Cadena Ser Нико Уильямс открыто рассказал о своей любви к клубу. Он подчеркнул, что его главной целью является благодарность болельщикам, которые поддерживали его в трудные времена. Футболист отметил, что чувствует себя в Бильбао очень комфортно и, если руководство не будет против, никогда не покинет команду.

«Я чувствую себя очень счастливым в «Атлетике». Я хочу вернуть любовь, которую мне дарят болельщики, своей игрой на поле. Если бы у меня была возможность, я бы прямо сейчас подписал пожизненный контракт. В футболе возможно всё, но мое личное желание — остаться здесь до завершения карьеры», — отметил 22-летний вингер.

Травмы и процесс восстановления

Текущий сезон складывается для Нико Уильямса довольно сложно. Долгое время футболист страдал от остеита лобка (воспаление лобкового симфиза), из-за чего был вынужден пропустить важные матчи в еврокубках. Кроме того, из-за проблем с мышцами он не смог принять участие в играх чемпионата Испании против «Эспаньола», «Сельты Виго» и «Реал Мадрида».

По словам Уильямса, такие травмы изматывают футболиста психологически. «Пубалгия — очень изматывающая травма. В один день ты чувствуешь себя хорошо, а на следующий боли возвращаются. Сейчас эта проблема осталась позади, но из-за мышечной усталости мне нужно соблюдать осторожность», — говорит он.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте полностью понимает состояние футболиста и продолжает выражать ему доверие. Тренер выделяет Уильямсу достаточное количество минут в составе национальной команды, чтобы тот мог восстановить игровой ритм. Это крайне важно для возвращения футболиста в прежнюю спортивную форму как в клубе, так и в сборной.

Данное заявление Нико Уильямса стало неожиданным ударом для «Барселоны» и других европейских грандов. Согласно традициям баскского клуба, в команде играют преимущественно местные воспитанники, и решение Уильямса еще раз доказывает, насколько сильна внутренняя атмосфера в клубе.

Нико УильямсАтлетик БильбаоБарселонаТрансферИспания
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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