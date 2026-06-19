Томас Мюллер посоветовал «Баварии» купить новую звезду немецкого чемпионата

Легенда немецкого футбола Томас Мюллер рекомендовал руководству мюнхенского клуба «Бавария» внимательно следить за молодым талантом сборной Швейцарии Йоханом Манзамби. 20-летний полузащитник, ярко проявляющий себя на чемпионате мира, привлекает внимание многих грандов. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Манзамби, проявивший себя в Бундеслиге в составе «Фрайбурга», стал настоящим героем в матче сборной Швейцарии против Боснии и Герцеговины. В игре, прошедшей на «СоФи Стадиум» в Лос-Анджелесе, футболист, вышедший на замену, оформил дубль, обеспечив победу команды со счетом 4:1, и был признан лучшим игроком встречи.

Мюллер, выступая в качестве эксперта на телеканале МагентаТВ, высоко оценил потенциал молодого таланта. «Я считаю, что он такой футболист — давайте прямо вынесем это в заголовки — которого «Бавария» обязательно должна отслеживать», — отметил легенда мюнхенского клуба.

Успех новой звезды в Бундеслиге

Успех Манзамби не случаен. В закончившемся сезоне он провел в составе «Фрайбурга» 47 матчей во всех турнирах, напрямую участвуя в 16 голах (по системе гол+пас). Этот показатель свидетельствует не только о его атакующем потенциале, но и о стабильности.

По информации Goal.com, контракт футболиста с нынешним клубом действует до 2030 года. Поэтому, если «Бавария» или любая другая команда захочет его приобрести, придется заплатить значительную сумму трансфера. Пока сам футболист сдержанно отвечает на вопросы о своем будущем.

«Я все еще игрок «Фрайбурга» и сейчас сосредоточен на чемпионате мира. Пока не знаю, что будет в следующем сезоне», — говорит Манзамби в ответ на предложение Мюллера. Молодая звезда с улыбкой отнесся к разговорам о возможном переходе в мюнхенский клуб.

Сборная Швейцарии на данный момент набрала четыре очка после двух матчей в группе и имеет хорошие шансы на выход в плей-офф. Вопрос о первом месте в группе решится в последнем туре в матче с Канадой. Если Манзамби проявит себя и в этой игре, стоимость его трансфера, несомненно, вырастет.