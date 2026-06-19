Томас Мюллер посоветовал «Баварии» купить новую звезду немецкого чемпионата

·65·Спорт
Томас Мюллер посоветовал «Баварии» купить новую звезду немецкого чемпионата

Легенда немецкого футбола Томас Мюллер рекомендовал руководству мюнхенского клуба «Бавария» внимательно следить за молодым талантом сборной Швейцарии Йоханом Манзамби. 20-летний полузащитник, ярко проявляющий себя на чемпионате мира, привлекает внимание многих грандов. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Манзамби, проявивший себя в Бундеслиге в составе «Фрайбурга», стал настоящим героем в матче сборной Швейцарии против Боснии и Герцеговины. В игре, прошедшей на «СоФи Стадиум» в Лос-Анджелесе, футболист, вышедший на замену, оформил дубль, обеспечив победу команды со счетом 4:1, и был признан лучшим игроком встречи.

Мюллер, выступая в качестве эксперта на телеканале МагентаТВ, высоко оценил потенциал молодого таланта. «Я считаю, что он такой футболист — давайте прямо вынесем это в заголовки — которого «Бавария» обязательно должна отслеживать», — отметил легенда мюнхенского клуба.

Успех новой звезды в Бундеслиге

Успех Манзамби не случаен. В закончившемся сезоне он провел в составе «Фрайбурга» 47 матчей во всех турнирах, напрямую участвуя в 16 голах (по системе гол+пас). Этот показатель свидетельствует не только о его атакующем потенциале, но и о стабильности.

По информации Goal.com, контракт футболиста с нынешним клубом действует до 2030 года. Поэтому, если «Бавария» или любая другая команда захочет его приобрести, придется заплатить значительную сумму трансфера. Пока сам футболист сдержанно отвечает на вопросы о своем будущем.

«Я все еще игрок «Фрайбурга» и сейчас сосредоточен на чемпионате мира. Пока не знаю, что будет в следующем сезоне», — говорит Манзамби в ответ на предложение Мюллера. Молодая звезда с улыбкой отнесся к разговорам о возможном переходе в мюнхенский клуб.

Сборная Швейцарии на данный момент набрала четыре очка после двух матчей в группе и имеет хорошие шансы на выход в плей-офф. Вопрос о первом месте в группе решится в последнем туре в матче с Канадой. Если Манзамби проявит себя и в этой игре, стоимость его трансфера, несомненно, вырастет.

БаварияТомас МюллерБундеслигаТрансферыШвейцария
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ювентус вернулся к идее трансфера Рандаля Коло Муани для усиления атакиЮвентус вернулся к идее трансфера Рандаля Коло Муани для усиления атакиСегодня, 17:12Хусанов в топ-5 самых дорогих центральных защитников ЧМ-2026Хусанов в топ-5 самых дорогих центральных защитников ЧМ-2026Сегодня, 15:20Трансферные слухи: Нико Гонсалес в радарах клубов АПЛТрансферные слухи: Нико Гонсалес в радарах клубов АПЛСегодня, 15:02Луис де ла Фуэнте ответил на критику Родри: Он лучший футболист в миреЛуис де ла Фуэнте ответил на критику Родри: Он лучший футболист в миреСегодня, 14:34Нико Уильямс хочет подписать пожизненный контракт с «Атлетик Бильбао» несмотря на интерес «Барселоны»Нико Уильямс хочет подписать пожизненный контракт с «Атлетик Бильбао» несмотря на интерес «Барселоны»Сегодня, 14:34Исторический результат: сборная Кюрасао попала в Книгу рекордов ГиннессаИсторический результат: сборная Кюрасао попала в Книгу рекордов ГиннессаСегодня, 14:17
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана