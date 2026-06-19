Ювентус вернулся к идее трансфера Рандаля Коло Муани для усиления атаки

Туринский Ювентус официально возобновил переговоры по трансферу нападающего «Пари Сен-Жермен» Рандаля Коло Муани. Итальянский гранд определил французского форварда как одну из главных целей летнего трансферного окна. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на данные Gazzetta. Об этом Goal.com сообщает .

Новый генеральный директор клуба Джованни Карневали проявляет инициативу в реализации этой сделки. Сообщается, что теплые отношения между Карневали и президентом «Пари Сен-Жермен» Нассером Аль-Хелайфи должны ускорить процесс трансфера. Ранее, в конце прошлогоднего трансферного окна, стороны не смогли договориться, однако текущая ситуация оценивается весьма позитивно.

Турин не чужой для Рандаля Коло Муани. В 2025 году он Ювентуса выступал на правах шестимесячной аренды и оставил хорошее впечатление. Тогда нападающий сумел забить 10 голов и быстро адаптировался к атмосфере в команде. Поэтому тренерский штаб считает его возвращение оптимальным вариантом для повышения атакующего потенциала команды.

Детали трансфера и финансовые условия

Парижане оценивают своего нападающего примерно в 30 миллионов евро.же стремится осуществить трансфер на определенных условиях, чтобы снизить финансовую нагрузку. Согласно предлагаемой схеме, футболист сначала будет арендован, а в контракт будет включен пункт об обязательном выкупе.

Рандаль Коло Муани провел часть прошлого сезона в аренде в английском «Тоттенхэме». Однако карьера в Лондоне оказалась не такой успешной, как ожидалось — он забил всего 5 голов во всех турнирах. Несмотря на это, руководство туринского клуба продолжает доверять игроку, опираясь на его опыт в Серии А и предыдущие успешные выступления.

Главный тренер команды Лучано Спаллетти потребовал усилить конкуренцию в линии атаки. По мнению специалиста, команде нужны как минимум два высококлассных центральных нападающих. В то время как Рандаль Коло Муани остается основной целью, клуб также рассматривает вопрос продления контракта с Душаном Влаховичем. Несмотря на разногласия в период предыдущего руководства, переговоры с сербским форвардом могут быть возобновлены.

Если этот трансфер состоится, Ювентус не только получит опытного нападающего, но и расширит свои тактические возможности в атаке. Скорость и универсальность французского футболиста должны идеально подойти для системы Спаллетти. Ожидается, что в ближайшие дни состоится финальная встреча между клубами и детали трансфера станут ясными.