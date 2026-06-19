Супертрансфер: «Реал Мадрид» готовится к серьезному наступлению за Майклом Олисе

·229·Спорт
Супертрансфер: «Реал Мадрид» готовится к серьезному наступлению за Майклом Олисе

В то время как за океаном кипят споры вокруг чемпионата мира, гранды Европы уже успели составить масштабные планы на летнее трансферное окно после турнира. В частности, по информации известного инсайдера Хосе Феликса Диаса, атакующий полузащитник сборной Франции и клуба «Бавария» Майкл Олисе по-прежнему занимает одну из верхних строчек в трансферном списке «Реал Мадрида».

«Королевский клуб» планирует начать официальные и серьезные действия по приобретению 24-летнего талантливого вингера сразу после завершения Мундиаля, который пройдет с 11 июня по 19 июля на полях США, Канады и Мексики.

Текущий трансферный профиль Майкла Олисе

Показатель

Данные (Трансфермаркт)

Амплуа

Атакующий полузащитник / Вингер

Рыночная стоимость

~ 150 миллионов евро

Текущий клуб

«Бавария» (Мюнхен)

Срок контракта

До конца июня 2029 года

Почему именно «Реал Мадрид» и Олисе?

Яркие и стабильные выступления Майкла Олисе в Мюнхене и в сборной Франции полностью привлекли внимание Флорентино Переса и скаутов Мадрида. «Реал» хочет сделать свою линию атаки еще более грозной и вариативной с помощью этого трансфера:

  • Стратегический план: Испанский гранд внимательно следит за участием футболиста в чемпионате мира и его физическим состоянием. Полномасштабное трансферное наступление начнется именно после финала Мундиаля.

  • Сложности в переговорах: Руководство «Баварии» не намерено легко отпускать своего лидера. Тем более что рыночная стоимость футболиста оценивается в 150 миллионов евро, а контракт действует до 2029 года, что потребует от мадридского клуба огромных финансовых затрат.

Мнение трансферных аналитиков:

Переход Олисе в «Реал» идеально вписывается в очередной проект «галактикос» на будущее. Однако мюнхенский клуб может отпустить столь важную фигуру с долгосрочным контрактом только за астрономическую сумму рекордного уровня. Пока же всё внимание и давление сосредоточены на результатах матчей ЧМ-2026.

Продолжайте следить за самыми горячими трансферными слухами Мундиаля, эксклюзивными инсайдами и развитием событий на футбольном поле вместе с нами!

Реал МадридМайкл ОлисеБаварияФранция
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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