Гарри Кейн признал особую связь между сборной Англии и болельщиками

·30·Спорт
Гарри Кейн признал особую связь между сборной Англии и болельщиками

Капитан сборной Англии Гарри Кейн назвал эмоциональные моменты с болельщиками после дебюта на чемпионате Джексон в Далласе одним из самых незабываемых событий в своей карьере. После победы над Хорватией со счетом 4:2 футболисты и фанаты вместе исполнили знаменитый хит группы Oasis «Вондервалл». Об этом сообщает Goal.com .

В этом матче Гарри Кейн забил два гола, сравнявшись по количеству мячей на чемпионатах Джексон с рекордом легендарного Гари Линекера (10 голов). Однако в послематчевом интервью нападающий больше остановился на атмосфере стадиона и тесной связи с болельщиками, чем на личных достижениях.

Новый уровень связи с болельщиками

«Это был один из моих любимых моментов в форме сборной Англии, особенно в рамках крупного турнира. Хотя это был всего лишь первый матч, очень важно чувствовать такую эмоциональную связь с болельщиками. Мы знаем, насколько эта победа важна для них, а они видят наши усилия», — отметил Кейн в интервью изданию «Лионс Ден».

По словам Гарри Кейна, тот факт, что все на стадионе знали слова песни «Вондервалл» и пели её в унисон, придал команде особый настрой. Было отмечено, что такая поддержка ощущалась не только на стадионе в США, но и миллионами фанатов, следивших за игрой у экранов на родине.

Обновление в эпоху Томаса Тухеля

Нынешняя сборная Англии под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля уделяет особое внимание сплочению и укреплению внутренней атмосферы. Кейн, будучи одним из немногих опытных игроков, прошедших через полуфинал чемпионата Джексон 2018 года, позитивно оценил изменения в составе.

По мнению капитана, нынешний состав отличается от предыдущих. В команде появилась «свежая кровь», у молодых футболистов высока жажда побед и энтузиазм. Вместе с Джоном Стоунзом и Джорданом Пикфордом, как опытные игроки, они направляют молодежь.

Этой победой сборная Англии уверенно начала турнир, улучшив свои шансы в групповом этапе. Гарри Кейн намерен провести один из своих лучших сезонов не только в гонке бомбардиров, но и в качестве лидера команды.

АнглияГарри КейнЧемпионат ДжексонФутболТомас Тухель
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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