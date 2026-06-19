ЧМ-2026: Месси, Резаян и Корнелиус в числе лучших первого тура

·35·Спорт
ЧМ-2026: Месси, Резаян и Корнелиус в числе лучших первого тура

Исторический ЧМ-2026, стартовавший на полях Северной Америки (США, Канада и Мексика), с самого первого тура дарит миллионам болельщиков незабываемые моменты. По завершении 1-го тура этого глобального футбольного праздника, в котором впервые в истории принимают участие 48 сборных, Международная федерация футбола (ФИФА) официально ФИФА Повер Ранкингс опубликовала список лучших игроков стартового тура.

Согласно результатам рейтинга, на каждой линии поля выделились как настоящие легенды, так и неожиданные герои.

В линии атаки: Лионель Месси не останавливается (Аргентина)

Действующий чемпион мира, сборная Аргентины, уверенно начала Мундиаль. В матче против Алжира (3:0) капитан команды Лионель Месси вновь продемонстрировал свой уровень:

  • Хет-трик: Месси забил три гола в этой встрече, обеспечив своей команде разгромную победу.

  • Огромная зона влияния: Он не только забивал, но и обеспечил почти 60 процентов всех ударов по воротам соперника от лица Аргентины.

По креативности: Рамин Резаян — неожиданный лидер (Иран)

Лучшим показателем по организации атак и демонстрации креативной игры в 1-м туре стал представитель сборной Ирана Рамин Резаян.

  • В матче, завершившемся боевой ничьей (2:2) против Новой Зеландии, Резаян вышел на поле на позиции правого защитника.

  • Несмотря на оборонительную роль, на протяжении игры он отдал своим партнерам 16 точных передач и стал лидером турнира по организации атак.

Стена обороны: невероятная статистика Дерека Корнелиуса (Канада)

В оборонительных действиях и срыве атак соперника канадскому защитнику Дереку Корнелиусу не было равных. В матче против Боснии и Герцеговины (1:1) он выступил в роли настоящей «неприступной крепости» у своих ворот.

Ознакомьтесь с его впечатляющими личными показателями в 1-м туре:

Оборонительный элемент

Показатель

Перехваты (Интеркептионс)

17

Выносы мяча из опасной зоны (Клеаранкес)

13

Блокированные удары (Блокс)

4

Отборы (Таклес)

4

Выигранные верховые дуэли (Аериал дуелс вон)

8

Важный факт о турнире:

ЧМ-2026, который продлится до 19 июля, станет крупнейшим соревнованием в истории футбола. Благодаря новому формату значительно возрастают шансы на успех для неожиданных команд и талантов. В то время как действующий чемпион Аргентина успешно начала защиту своего титула, представители таких команд, как Канада и Иран, доказывают, что на индивидуальном уровне они не уступают мировым грандам.

Продолжайте следить за интересной статистикой, рекордами и обновлениями Повер Ранкингс в следующих турах Мундиаля вместе с нами!

Лионель МессиАргентинаКанадаФИФАРамин Резаян
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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