США и Австралия объявили стартовые составы для борьбы за лидерство (фото)

·61·Спорт
США и Австралия объявили стартовые составы для борьбы за лидерство (фото)

В группе «С» чемпионата мира 2026 года начинаются матчи 2-го тура. В стартовом поединклазе тура сразятся сборные США и Австралии.

Перед матчем, имеющим большое значение для борьбы за лидерство в группе, обе команды объявили свои стартовые составы. Выбор тренеров в пользу атакующих и сбалансированных составов говорит о том, что встреча будет напряженной.

Ворота сборной США будет защищать Фриз. В линии защиты выступят Фриман, Рим и Ричардс. На флангах доверились Робинсону и Десту.

В центре поля сыграет дуэт Маккенни и Адамса. В линии нападения расположились Тилльман, Балогун и Рикардо Пепи.

Стартовый состав США:

Вратарь: Фриз.

Защитники: Фриман, Рим, Ричардс.

Фланговые защитники: Робинсон, Дест.

Полузащитники: Маккенни, Адамс.

Нападающие: Тилльман, Балогун, Рикардо Пепи.

В ворота сборной Австралии поставлен Бич. В тройке защитников выступят Борджесс, Саутар и Чиркати.

На флангах сыграют Босс и Италиано, в центре поля — О'Нил и Окон-Энгстер. Тройка нападения состоит из Велупиллая, Мухаммеда Туре и Мэтью Леки.

Стартовый состав Австралии:

Вратарь: Бич.

Защитники: Борджесс, Саутар, Чиркати.

Фланговые защитники: Босс, Италиано.

Полузащитники: О'Нил, Окон-Энгстер.

Нападающие: Велупиллай, Мухаммед Туре, Мэтью Леки.

Ожидается, что США сделают ставку на контроль мяча, быстрые передачи и атаки по флангам. Австралия же постарается создать проблемы сопернику за счет физической борьбы, стандартных положений и быстрых контратак.

Три очка, которые можно заработать в этом противостоянии за лидерство в группе, значительно увеличат шансы обеих команд на выход в плей-офф.

СШААвстралияРикардо ПепиМуҳаммад Туре
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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