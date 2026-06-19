США и Австралия объявили стартовые составы для борьбы за лидерство (фото)
В группе «С» чемпионата мира 2026 года начинаются матчи 2-го тура. В стартовом поединклазе тура сразятся сборные США и Австралии.
Перед матчем, имеющим большое значение для борьбы за лидерство в группе, обе команды объявили свои стартовые составы. Выбор тренеров в пользу атакующих и сбалансированных составов говорит о том, что встреча будет напряженной.
Ворота сборной США будет защищать Фриз. В линии защиты выступят Фриман, Рим и Ричардс. На флангах доверились Робинсону и Десту.
В центре поля сыграет дуэт Маккенни и Адамса. В линии нападения расположились Тилльман, Балогун и Рикардо Пепи.
Стартовый состав США:
Вратарь: Фриз.
Защитники: Фриман, Рим, Ричардс.
Фланговые защитники: Робинсон, Дест.
Полузащитники: Маккенни, Адамс.
Нападающие: Тилльман, Балогун, Рикардо Пепи.
В ворота сборной Австралии поставлен Бич. В тройке защитников выступят Борджесс, Саутар и Чиркати.
На флангах сыграют Босс и Италиано, в центре поля — О'Нил и Окон-Энгстер. Тройка нападения состоит из Велупиллая, Мухаммеда Туре и Мэтью Леки.
Стартовый состав Австралии:
Вратарь: Бич.
Защитники: Борджесс, Саутар, Чиркати.
Фланговые защитники: Босс, Италиано.
Полузащитники: О'Нил, Окон-Энгстер.
Нападающие: Велупиллай, Мухаммед Туре, Мэтью Леки.
Ожидается, что США сделают ставку на контроль мяча, быстрые передачи и атаки по флангам. Австралия же постарается создать проблемы сопернику за счет физической борьбы, стандартных положений и быстрых контратак.
Три очка, которые можно заработать в этом противостоянии за лидерство в группе, значительно увеличат шансы обеих команд на выход в плей-офф.
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