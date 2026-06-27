Сенегал разгромил Ирак и сохранил шансы на выход в плей-офф

·1·Спорт
Сенегал разгромил Ирак и сохранил шансы на выход в плей-офф

Продолжаются матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. В группе «I» сборная Сенегала разгромила Ирак со счетом 5:0, сохранив возможность выхода в следующий раунд.

Сенегал начал матч очень активно, и уже на 4-й минуте Диарра открыл счет. На 13-й минуте защитник Ирака Сулака получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Обладая численным преимуществом, Сенегал во втором тайме еще четырежды поразил ворота соперника. На 56-й минуте Сар увеличил разрыв. Спустя три минуты Пап Гийе довел счет до 3:0.

На 71-й минуте Пап Гийе оформил дубль. Точку в матче поставил Ндиайе на 82-й минуте — 5:0.

ЧМ-2026. Группа «I», 3-й тур

Сенегал — Ирак — 5:0

Голы: Диарра, 4; Сар, 56; П. Гийе, 59, 71; Ндиайе, 82.

Сенегал: Диав, Диатта, Сек (Сисс, 58), Ниакате, Якобс, И. Гийе, Диарра (П. Гийе, 57), Мбайе (Ндиайе, 57), Камара (Джексон, 57), Мане, Сар (Диао, 81).

Ирак: Басиль (Хасан, 46), Путрос, Хашим, Сулака, Доски, Аль-Аммари, Джассим (Ар-Решави, 58), Баиш, Икбол (Якоб, 67), Касим (Юнус, 16), Аль-Хаммади (Юсуф, 58).

Предупреждения: Сек, 18; Аль-Аммари, 75; П. Гийе, 81; Доски, 90.

Удаления: Сулака, 13.

После этой победы Сенегал занял третье место в группе с 3 очками. Теперь команда ждет результатов в других группах, чтобы выйти в плей-офф в числе лучших команд, занявших третьи места.

Ирак же остался без очков и завершил свое участие в турнире.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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