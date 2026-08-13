Роберто Де Дзерби раскрыл детали трансфера Сандро Тонали

Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби рассказал о том, как ему удалось обойти Арсенал и Манчестер Сити в борьбе за итальянского полузащитника Сандро Тонали и подписать его в свою команду. Как сообщает Goal.com, эта сделка, обошедшаяся в 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно 115 миллионов евро), призвана стать краеугольным камнем нового проекта лондонского клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

26-летний Сандро Тонали выступал за Ньюкасл с лета 2023 года, проведя 110 матчей и забив 10 голов. Кроме того, в сезоне 2024–2025 он выиграл Кубок английской лиги. Его долгосрочный контракт с Тоттенхэмом рассчитан до 2032 года, и этот трансфер займет центральное место в тактических планах Роберто Де Дзерби на будущее.

Личный подход, стоящий за трансфером

В интервью Sky Sport Италиа Роберто Де Дзерби подчеркнул, что процесс убеждения игрока был прозрачным и искренним. По словам тренера, он всегда прямо говорит футболистам свое мнение и верил, что Тонали способен стать лидером в любой команде. Де Дзерби вспомнил, что следил за своим соотечественником еще с тех пор, как тот в 18-летнем возрасте играл за свой родной клуб Брешия.

Решающую роль в осуществлении этого трансфера сыграли личное внимание тренера и спортивный проект, предлагаемый Тоттенхэмом. Де Дзерби открыто объяснил, что в процессе перестройки команды на Тонали будет возложена важная роль лидера, и именно этот подход превзошел интерес других конкурентоспособных клубов.

Начало новой эры в Тоттенхэме

Роберто Де Дзерби принял руководство Тоттенхэмом в марте 2026 года в сложной ситуации. В тот момент команда боролась за сохранение прописки в Английской Премьер-лиге. 47-летний специалист, ранее выведший Брайтон в еврокубки впервые в его истории, также уберег лондонский клуб от вылета в низший дивизион.

По мнению специалиста, если прошлый сезон был борьбой лишь за выживание, то текущая кампания — подходящая возможность заложить фундамент в самом сложном чемпионате Европы. Опыт работы в Брайтоне и Марселье помог ему справиться с давлением в английском футболе, однако в Тоттенхэме он выполняет уникальную задачу.

Командный дух и планы на будущее

В своей тактической философии Де Дзерби уделяет большое внимание командной солидарности между игроками. Он отметил, что в английской футбольной культуре не принято проводить столько совместных сборов, как в Италии, однако фундаментальных результатов можно добиться только тогда, когда игроки проводят время вместе и укрепляют взаимосвязь.

Приведя в пример успех сборной национальной команды Аргентины на чемпионате мира, тренер отметил, что наряду со стилем игры важнейшее значение имеет и дух единения в команде. Ожидается, что приход такого опытного игрока с характером, как Сандро Тонали, восполнит недостающие качества Тоттенхэма как на поле, так и в раздевалке.