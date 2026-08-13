Роберто Де Дзерби раскрыл детали трансфера Сандро Тонали

·39·Спорт
Роберто Де Дзерби раскрыл детали трансфера Сандро Тонали

Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби рассказал о том, как ему удалось обойти Арсенал и Манчестер Сити в борьбе за итальянского полузащитника Сандро Тонали и подписать его в свою команду. Как сообщает Goal.com, эта сделка, обошедшаяся в 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно 115 миллионов евро), призвана стать краеугольным камнем нового проекта лондонского клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

26-летний Сандро Тонали выступал за Ньюкасл с лета 2023 года, проведя 110 матчей и забив 10 голов. Кроме того, в сезоне 2024–2025 он выиграл Кубок английской лиги. Его долгосрочный контракт с Тоттенхэмом рассчитан до 2032 года, и этот трансфер займет центральное место в тактических планах Роберто Де Дзерби на будущее.

Личный подход, стоящий за трансфером

В интервью Sky Sport Италиа Роберто Де Дзерби подчеркнул, что процесс убеждения игрока был прозрачным и искренним. По словам тренера, он всегда прямо говорит футболистам свое мнение и верил, что Тонали способен стать лидером в любой команде. Де Дзерби вспомнил, что следил за своим соотечественником еще с тех пор, как тот в 18-летнем возрасте играл за свой родной клуб Брешия.

Решающую роль в осуществлении этого трансфера сыграли личное внимание тренера и спортивный проект, предлагаемый Тоттенхэмом. Де Дзерби открыто объяснил, что в процессе перестройки команды на Тонали будет возложена важная роль лидера, и именно этот подход превзошел интерес других конкурентоспособных клубов.

Начало новой эры в Тоттенхэме

Роберто Де Дзерби принял руководство Тоттенхэмом в марте 2026 года в сложной ситуации. В тот момент команда боролась за сохранение прописки в Английской Премьер-лиге. 47-летний специалист, ранее выведший Брайтон в еврокубки впервые в его истории, также уберег лондонский клуб от вылета в низший дивизион.

По мнению специалиста, если прошлый сезон был борьбой лишь за выживание, то текущая кампания — подходящая возможность заложить фундамент в самом сложном чемпионате Европы. Опыт работы в Брайтоне и Марселье помог ему справиться с давлением в английском футболе, однако в Тоттенхэме он выполняет уникальную задачу.

Командный дух и планы на будущее

В своей тактической философии Де Дзерби уделяет большое внимание командной солидарности между игроками. Он отметил, что в английской футбольной культуре не принято проводить столько совместных сборов, как в Италии, однако фундаментальных результатов можно добиться только тогда, когда игроки проводят время вместе и укрепляют взаимосвязь.

Приведя в пример успех сборной национальной команды Аргентины на чемпионате мира, тренер отметил, что наряду со стилем игры важнейшее значение имеет и дух единения в команде. Ожидается, что приход такого опытного игрока с характером, как Сандро Тонали, восполнит недостающие качества Тоттенхэма как на поле, так и в раздевалке.

Роберто Де ДзербиСандро ТоналиТоттенхэмПремьер-лигаТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Микель Артета отреагировал на слухи о трансфере Майлза Льюиса-СкеллиМикель Артета отреагировал на слухи о трансфере Майлза Льюиса-СкеллиСегодня, 02:50Кристиан Ромеро, капитан «Тоттенхэма», переходит в «Атлетико Мадрид»Кристиан Ромеро, капитан «Тоттенхэма», переходит в «Атлетико Мадрид»Сегодня, 02:33Арсенал вновь вернулся к трансферу Эзри КонсыАрсенал вновь вернулся к трансферу Эзри КонсыСегодня, 00:18«Бешиктош» совершил «бомбический» трансфер: Душан Влахович официально в Турции!«Бешиктош» совершил «бомбический» трансфер: Душан Влахович официально в Турции!Сегодня, 00:02Душан Влахович неожиданно перешёл в БешикташДушан Влахович неожиданно перешёл в БешикташВчера, 23:54Европейский суперкубок: объявлены основные составы ПСЖ и «Астон Виллы»Европейский суперкубок: объявлены основные составы ПСЖ и «Астон Виллы»Вчера, 23:22
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы