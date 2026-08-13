Орбитальная механика: Northrop Grumman продлевает срок службы спутников

Роботы нового поколения, предназначенные для продления срока службы космических аппаратов на орбите Земли, начали заменять предшественников. По данным иксбт.ком, космический аппарат Миссион Экстенсион Вехикле (МЭВ) компании Northrop Grumman успешно отстыковался от австралийского коммуникационного спутника Оптус. Данное устройство более года удерживало спутник в нужной точке, обеспечивая продолжение его работы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как известно, основной причиной прекращения работы коммуникационных и наблюдательных спутников является не выход из строя компьютеров или трансиверов, а истощение топлива для поддержания необходимого положения на орбите. Спутник Оптус, запущенный в 2009 году и рассчитанный на 15-летний срок службы, благодаря МЭВ смог продолжить свою деятельность и приносить пользу еще в течение шести лет.

Космические роботы нового поколения и миссии

В июле текущего года с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 на орбиту были выведены четыре новых аппарата компании Нортроп. Один из них — Миссион Роботик Вехикле (МРВ), оснащенный двумя передовыми манипуляторами и разработанный американской военной исследовательской организацией DARPA. Остальные три аппарата называются Миссион Экстенсион Подс (МЭП) и представляют собой небольшие спутники, состоящие из модульных двигательных систем.

В настоящее время эти четыре аппарата направляются к целевым орбитам на высоте примерно 27 000 миль от поверхности Земли. Согласно плану, в 2027 году МРВ с помощью своих робототехнических рук закрепит один из подов МЭП на спутнике Оптус. Это обеспечит работу устройства на орбите еще в течение многих лет.

Космическая устойчивость и новая бизнес-модель

Снижение затрат на запуски и падение цен на космические компоненты делают миссии по космическому обслуживанию реальностью. По словам директора по логистике и обслуживанию компании Нортроп Кэсси Вонг, основная цель — превратить космос в устойчивую среду, создав инфраструктуру, позволяющую ремонтировать спутники, продлевать их срок службы или проводить модернизацию.

В настоящее время на орбите находятся два аппарата МЭВ, которые были запущены в 2019 и 2020 годах и предоставили десятилетний срок службы трем заказчикам, включая два космических аппарата Интелсат и один Оптус. МЭВ-1 останется на парковочной орбите в ожидании следующего клиента, а МЭВ-2 остается прикрепленным к своему клиенту Интелсат до 2030 года.

Новый аппарат МРВ знаменует собой значительное развитие бизнес-модели. Теперь операторы спутников покупают поды МЭП, которые напрямую и постоянно подключаются к их собственным космическим аппаратам. Это позволяет устройству МРВ одновременно обслуживать несколько других транспортных средств, снижая стоимость услуг.

Подобные сложные операции требуют высоких технологических возможностей. Два аппарата, чья скорость движения составляет тысячи миль в час, должны автономно сближаться друг с другом и безопасно стыковаться. Если устройства МЭВ используют специальный зонд для подключения к соплам двигателя спутника, то устройства МРВ должны аккуратно крепить поды МЭП с помощью роботов-манипуляторов.