Google Pixel 11 Pro и 11 Pro КсЛ представлены: что известно о новых флагманах

Компания Google официально представила смартфоны нового поколения — Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro КсЛ. Как сообщает иксбт.ком, несмотря на высокую ценовую политику, внимание пользователей привлекло то, что базовые версии новых устройств получили меньше оперативной памяти по сравнению с прошлогодними моделями. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Новая серия смартфонов включает ряд важных изменений, среди которых обновлённый процессор и улучшенные возможности дисплеев. Однако подход к объёму памяти стал несколько сложнее, что обсуждают специалисты.

Характеристики и технические возможности

В условиях усиления конкуренции на рынке смартфонов Google оснастила свои флагманы новым процессором Тенсор Г6. Этот чип опирается на семь процессорных ядер в конфигурации 1+4+2. Кроме того, параметры дисплеев устройств были заметно улучшены.

Младшая модель получила 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 1280п, а старшая версия оснащена 6,8-дюймовым экраном с разрешением 1344п. В обоих случаях частота обновления варьируется от 1 до 120 Hz, а максимальная яркость достигает 3600 кнд/кв.м.

Память и возможности аккумуляторов

Как сообщает иксбт.ком, базовые версии Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro КсЛ получили 256 GB встроенной памяти, что является плюсом. Однако объём оперативной памяти составляет только 12 GB вместо прошлогодних 16 GB. Лишь старшие модификации с увеличенным объёмом оснащены 16 GB оперативной памяти.

Что касается ёмкости аккумуляторов, заметных изменений нет: устройства оснащены батареями на 4850 и 5115 mAh. Pixel 11 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 30 В, а Pixel 11 Pro КсЛ — 45 В. Оба смартфона поддерживают беспроводную зарядку мощностью 25 В.

Камера и ценовая политика

Что касается оптики, флагманы оснащены тройным камерным модулем. Он включает основной сенсор на 50 мегапикселей, 48-мегапиксельную перископическую камеру с 5-кратным оптическим зумом и 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с автофокусом. Фронтальная камера получила сенсор на 42 мегапикселя.

Устройства защищены от воды и пыли по стандарту ИП68, а также поддерживают технологии Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Смартфоны будут доступны в чёрном, светло-зелёном, оливковом и персиковом цветах. Начальная цена младшей модели составляет 1100 долларов, а старшей — 1300 долларов.