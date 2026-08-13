Микель Артета отреагировал на слухи о трансфере Майлза Льюиса-Скелли

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал уверенную игру молодого таланта Майлза Льюиса-Скелли в товарищеском матче против «Комо», а также слухи о его трансфере. По данным Стандард Sport, в последнее время к воспитаннику академии проявляли интерес такие клубы, как «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которым предлагали возможность приобрести его. Однако молодой полузащитник своей игрой и эмоциональным празднованием развеял все сомнения. Об этом сообщает Goal.com.

В последнем матче предсезонной подготовки «Арсенал» сыграл вничью с «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса — 1:1. Счёт открыл Майлз Льюис-Скелли, воспользовавшись ошибкой голкипера соперников Жана Бютеза. Забив гол, футболист показал трибунам форму сердца руками и поцеловал клубную эмблему на груди. Этот искренний жест ясно продемонстрировал готовность воспитанника, защищающего цвета «Арсенала» с восьми лет, остаться в клубе.

Артета высоко оценил эмоции молодых игроков и работу академии

На послематчевой пресс-конференции Микель Артета отдельно отметил игру молодого полузащитника команды и его эмоции. По словам специалиста, такой подход свидетельствует о преданности футболиста своему делу, а внимание к собственным воспитанникам всегда имеет большое значение.

В интервью Артета сказал: «Эмоции? Всегда приятно забивать голы. Он очень эмоциональный игрок. Я хорошо помню его действия на поле. Интерес к нашему игроку — это хороший знак». Кроме того, тренер отдельно отметил эффективную работу академии «Хейл-Энд», добавив, что предоставление шансов молодым талантам и доверие к ним являются важной частью клубной политики.

Бруно Гимарайнс дебютировал в составе «Арсенала»

Этот матч запомнился лондонским болельщикам ещё одним важным событием. Один из главных трансферов команды Бруно Гимарайнс впервые вышел на поле после перехода за 75 миллионов фунтов стерлингов и дебютировал за клуб. Микель Артета выпустил бразильского полузащитника в начале второго тайма вместе с Мартином Эдегором и Виктором Дьёкерешем.

Приход новых футболистов и уверенная игра молодых воспитанников в основном составе свидетельствуют о серьёзности целей «Арсенала» на предстоящий сезон. Артета ещё раз подтвердил, что больших результатов можно добиться только при доверии к молодым игрокам, и показал, что команда полностью готова к новому сезону.