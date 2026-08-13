Арсенал вновь вернулся к трансферу Эзри Консы

Лондонский «Арсенал» вновь активизирует усилия по приобретению защитника «Астон Виллы» Эзри Консы до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщает BBC, «канониры» не отказались от идеи подписать опытного английского футболиста, чтобы достойно заменить травмированного Вильяма Салибу. Серьёзная травма Вильяма Салибы, полученная в матче за национальную сборную и надолго выведшая его из строя, вынуждает тренерский штаб во главе с Микелем Артетой немедленно активизироваться на трансферном рынке. Об этом Goal.com сообщает об этом.

Пока финансовые разногласия между сторонами остаются серьёзным препятствием на переговорах. Руководство «Арсенала» первоначально предложило за 28-летнего футболиста 30 миллионов фунтов стерлингов, однако «Астон Вилла» сразу отклонила это предложение. Бирмингемский клуб требует за своего лидера сумму вдвое больше. Руководство клуба высоко оценило Консу с учётом его значительного вклада в победы в Лиге Европы и выход сборной Англии в полуфинал чемпионата мира.

Разница в трансферной стоимости и альтернативные варианты

Микель Артета рассматривает именно Консу в качестве главной цели для обеспечения глубины состава в линии обороны. Несмотря на то что в летнее трансферное окно команду пополнили такие футболисты, как Бруну Гимарайнс и Христос Цолис, серьёзного приобретения в центр обороны пока не было. Хотя также рассматривались альтернативные кандидатуры Константиноса Мавропаноса и Хакобо Рамона, основное внимание по-прежнему сосредоточено на Эзри Консе.

Сам футболист пока не требует активного ухода из «Астон Виллы», несмотря на то что до окончания его действующего контракта остаётся два года. Из-за продолжительного отпуска после чемпионата мира он пропустил матч за Суперкубок УЕФА. Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери ещё летом продемонстрировал готовность отпускать ведущих игроков при поступлении достойного предложения, продав Моргана Роджерса в «Челси», Юри Тилеманса в «Манчестер Юнайтед» и Люку Диня в ПСЖ.

В нынешней ситуации руководству «Арсенала» потребуется значительно увеличить первоначальное предложение. Судьба трансфера полностью зависит от решения «Астон Виллы». Если сторонам не удастся договориться, бирмингемцы могут опасаться последующего снижения трансферной стоимости футболиста, что способно повысить вероятность сделки.