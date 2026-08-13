Новые водяные знаки Anthropic вызвали возмущение пользователей

Anthropic, одна из ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта, начала добавлять скрытые коды — цифровые водяные знаки — в тексты, созданные её чатботом Claude. Эта новая политика введена в соответствии с Кодексом прозрачности в рамках закона Европейского союза об искусственном интеллекте (ЭУ AI Акт), который требует от технологических компаний маркировать контент, созданный или отредактированный с помощью искусственного интеллекта, так, чтобы его можно было обнаружить компьютерными системами. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В то время как европейские регуляторы довольны выполнением этого требования, некоторые пользователи искусственного интеллекта резко выступают против такого решения. В частности, на платформе Reddit разгорелись оживлённые дискуссии, в ходе которых пользователи высказывают самые разные, порой противоположные мнения. Одни считают этот шаг угрозой частной жизни и свободе, тогда как другие воспринимают его как вполне естественную меру.

Протесты в социальных сетях

Согласно данным, распространённым иксбт.ком и другими технологическими источниками, пользователь под псевдонимом висионоде назвал эту систему мерой, направленной против обычных пользователей по всему миру. По его мнению, продвинутые пользователи могут обрабатывать или перефразировать ответы Claude с помощью других сервисов искусственного интеллекта, скрывая следы, однако пользователи со средним уровнем подготовки не смогут замаскировать свою работу.

Критики утверждают, что из-за этой цифровой метки могут быть разоблачены обычные люди, использующие Claude в учёбе или работе. В частности, предполагается, что с трудностями столкнутся студент, воспользовавшийся чатботом для перестройки фрагмента текста, или писатели, искавшие синонимы во время творческого кризиса.

Мнение экспертов и этический вопрос

Однако другие пользователи интернета и наблюдатели не слишком положительно относятся к этим протестам. По мнению экспертов, для журналиста, который с помощью искусственного интеллекта обобщил расшифровку объёмом в двести страниц, эти водяные знаки не создадут никаких проблем, если только он не перенесёт выводы в свою статью бездумно и дословно.

Именно такой подход уместен и в процессе учёбы и работы. Прямое копирование ответов Claude в собственную работу без какой-либо правки или личного вклада фактически противоречит правилам этики. Поэтому большинство пользователей Reddit посоветовало возмущённым лицам быть сдержаннее и правильно использовать технологии.