Астрономы создали крупнейшую карту Вселенной размером 5,6 триллиона пикселей

·26·Технологии
Астрономы создали крупнейшую карту Вселенной размером 5,6 триллиона пикселей

Международная группа учёных представила крупнейшую и наиболее детальную карту Вселенной в истории человечества. В рамках этого масштабного проекта охвачены почти 4 миллиарда звёзд, галактик и других небесных объектов, а её общий размер составляет 5,6 триллиона пикселей. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, эту масштабную научную работу выполнила команда ДЭСИ Легакй Имагинг Сурвейс. Специалисты объединили в единую систему более 263 тысяч снимков, полученных с помощью телескопов за тринадцать лет, создав уникальную базу данных.

Раскрываются новые грани Вселенной

Собранные данные охватывают видимый и ближний инфракрасный диапазоны. Это позволяет наблюдать небесные объекты с высокой точностью и в мельчайших деталях. Для научного сообщества такая масштабная база данных станет важным шагом к более глубокому изучению тайн Вселенной.

Изначально эти наблюдения создавались как основа для инструмента ДЭСИ, изучающего спектры галактик и квазаров. По красному смещению излучения учёные определяют расстояние до объектов и превращают плоское изображение неба в трёхмерную карту Вселенной.

Научное значение и будущие исследования

Новая карта не ограничивается рамками проекта ДЭСИ, а станет основой для широкого спектра исследований. Предыдущие версии данных уже нашли отражение более чем в 1800 научных работах и статьях.

Теперь астрономы смогут с помощью этого огромного массива искать редкие космические объекты, анализировать эволюцию галактик и обучать системы искусственного интеллекта. Ожидается, что использование таких баз данных технологиями искусственного интеллекта откроет путь к новым открытиям в космологии.

Важно отметить, что проект ДЭСИ продолжает расширять трёхмерную карту Вселенной. К апрелю текущего года в рамках проекта на карту уже успешно нанесены более 47 миллионов галактик и квазаров.

АстронавтикаКосмосНаучные открытияИскусственный интеллектАстрономия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Google Pixel 11 Pro и 11 Pro КсЛ представлены: что известно о новых флагманахGoogle Pixel 11 Pro и 11 Pro КсЛ представлены: что известно о новых флагманахСегодня, 02:58Орбитальная механика: Northrop Grumman продлевает срок службы спутниковОрбитальная механика: Northrop Grumman продлевает срок службы спутниковСегодня, 01:57Twitch использует контент стримеров для обучения искусственного интеллектаTwitch использует контент стримеров для обучения искусственного интеллектаСегодня, 01:27Minisforum представила новый мини-ПК с процессором Intel Core i9Minisforum представила новый мини-ПК с процессором Intel Core i9Сегодня, 00:55Представлен Google Pixel 11 Pro Фолд: более яркий экран и прочный корпусПредставлен Google Pixel 11 Pro Фолд: более яркий экран и прочный корпусВчера, 23:59Число пользователей сервиса искусственного интеллекта Google Gemini превысило 1 миллиардЧисло пользователей сервиса искусственного интеллекта Google Gemini превысило 1 миллиардВчера, 23:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей