Астрономы создали крупнейшую карту Вселенной размером 5,6 триллиона пикселей

Международная группа учёных представила крупнейшую и наиболее детальную карту Вселенной в истории человечества. В рамках этого масштабного проекта охвачены почти 4 миллиарда звёзд, галактик и других небесных объектов, а её общий размер составляет 5,6 триллиона пикселей. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, эту масштабную научную работу выполнила команда ДЭСИ Легакй Имагинг Сурвейс. Специалисты объединили в единую систему более 263 тысяч снимков, полученных с помощью телескопов за тринадцать лет, создав уникальную базу данных.

Раскрываются новые грани Вселенной

Собранные данные охватывают видимый и ближний инфракрасный диапазоны. Это позволяет наблюдать небесные объекты с высокой точностью и в мельчайших деталях. Для научного сообщества такая масштабная база данных станет важным шагом к более глубокому изучению тайн Вселенной.

Изначально эти наблюдения создавались как основа для инструмента ДЭСИ, изучающего спектры галактик и квазаров. По красному смещению излучения учёные определяют расстояние до объектов и превращают плоское изображение неба в трёхмерную карту Вселенной.

Научное значение и будущие исследования

Новая карта не ограничивается рамками проекта ДЭСИ, а станет основой для широкого спектра исследований. Предыдущие версии данных уже нашли отражение более чем в 1800 научных работах и статьях.

Теперь астрономы смогут с помощью этого огромного массива искать редкие космические объекты, анализировать эволюцию галактик и обучать системы искусственного интеллекта. Ожидается, что использование таких баз данных технологиями искусственного интеллекта откроет путь к новым открытиям в космологии.

Важно отметить, что проект ДЭСИ продолжает расширять трёхмерную карту Вселенной. К апрелю текущего года в рамках проекта на карту уже успешно нанесены более 47 миллионов галактик и квазаров.